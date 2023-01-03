Криптотрейдер из Австралии, который наторговал почти $2 млрд за год, до сих пор живет с мамой

Жили ли бы вы с родителями, если бы заработали миллиарды долларов на криптовалюте?

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Скромный 25-летний криптотрейдер из Австралии Даррен Нгуен решил почти никак не менять свое положение и до сих пор живет с родителями. Как сообщает Buidlbee, ссылаясь на документы Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), криптоимперия Даррена, PO Street Capital, получила огромные доходы после уплаты налогов в размере $6 млн за финансовый год, закончившийся 30 июня 2021 года. Это произошло благодаря торговле криптовалютами на общую сумму около $2 миллиардов за 12-месячный период.

«Малый» бизнес Даррена зарегистрирован в доме его родителей в Сиднее. Сам криптотрейдер свои доходы не комментирует, однако местные издания обнародовали публичные документы компании. Цифры 2021 года значительно отличаются от показателей 2020-го, когда молодой криптоинвестор получил около $400 000. Результаты, задокументированные аудиторами PO Street Capital, показывают увеличение чистой прибыли на 1404,12% в 2021 году. Кроме того, Нгуен получил $510 млн в виде дивидендов от доходов того года.

Относительно расходов публичные записи ASIC свидетельствуют о возврате кредита PO Street Capital в размере $760 тысяч. В июне 2021 года у торговой компании также были краткосрочные резервы на сумму $2,5 миллиона.

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Даррен Нгуен теперь в центре внимания криптоинвесторов, стремящихся узнать его торговые секреты. По сравнению с его приростом в 1000+% в 2021 году, согласно данным CoinGecko, биткоин (BTC) и эфир (ETH) выросли на 296% и 865% каждый за тот же промежуток времени. Поскольку медвежий рынок продолжается, непонятно, как это повлияло на PO Street Capital и чистую прибыль криптотрейдера за 2022 год. Поэтому многие криптоэнтузиасты с нетерпением ждут следующего отчета ASIC.

Ранее аналитики рассказали, каким будем 2023 год для флагманской криптовалюты. Однако их отчеты как никогда отличаются: некоторые прогнозируют рост стоимости биткоина до фантастических $250 000, другие говорят о стремительном падении монеты до $5 000.