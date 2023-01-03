Сколько будет стоить биткоин в 2023 году? Аналитики прогнозируют рост до фантастических $250 000 или же стремительное падение до $5 000

2022-й год стал тяжелым для многих отраслей, и криптовалюта не стала исключением. После продолжительного роста цен и восторга инвесторов, в прошлом году пришла суровая криптозима, отразившаяся падением биткоина, банкротством компаний и «обеднением» крипторынка более чем на 1 триллион долларов. Но что принесет 2023-й год? Прогнозы аналитиков очень разнятся: от биткоина, который почти в четыре раза превысит свой предыдущий рекорд и достигнет 250 000 долларов, до падения цифровой монеты до 5 000 долларов, что станет самой низкой ценой с 2019 года.

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Биткоин начал 2022-й год на уровне около 48 000 долларов. Это было меньше рекордной цены в 68 000 долларов за несколько месяцев до того, но все равно стало приятной новостью для тех, кто инвестировал во флагманскую криптовалюту несколько лет назад, когда BTC был ниже 10 000 долларов.

Однако следующие месяцы стали одними из худших за все время существования криптовалюты. Крах стейблкойна TerraUSD и его вспомогательной монеты Luna потряс отрасль в мае. Это привело к тому, что огромные криптобизнесы, такие, как Celsius, обанкротились, а рынок опустился ниже 1 триллиона долларов, поскольку цены на биткоин и другие цифровые активы упали. Затем возник спор по FTX, который привел к аресту основателя криптобиржи Сэма Бенкмана-Фрида и его «коллег», а также судебных исков против знаменитостей, рекламировавших компанию.

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С середины декабря биткоин колеблется от 16 000 до 17 000 долларов. Вот некоторые прогнозы, которые собрал CBNC относительно того, как себя будет чувствовать самая популярная в мире криптовалюта в 2023 году: