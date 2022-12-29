Криптовалюта SOL упала в цене на 96% – проект Solana, сотрудничавший с FTX, лишился доверия инвесторов

Solana, блокчейн, который когда-то отстаивал Сэм Бэнкман-Фрид, вновь привлекает к себе пристальное внимание. Отраслевые наблюдатели задаются вопросом, не поставят ли под угрозу ее будущее ее прежние тесные связи с подследственным криптомагнатом и FTX. Основатели Solana делают все возможное, чтобы разорвать эту связь.

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Цена токена SOL, упала на 96% с рекордно высокого уровня в $260 в ноябре 2021 года до $10 из-за годичного кризиса криптовалют и падения FTX. В среду SOL упал на 12% – крупные держатели стали избавляться от криптовалюты, что повлекло волну продаж.

Анатолий Яковенко, соучредитель Solana Labs Inc., стартапа, разработавшего блокчейн, ранее сказал, что обычно не комментирует цену, вместо этого предпочитая сосредоточиться на технологии и привлечении людей, создании чего-то потрясающего и децентрализованное. Но крах FTX оказал влияние на блокчейн и его основателей – падение токена можно рассматривать как выражение снижения доверия к платформе, имевшей когда-то рыночную стоимость почти в $80 млрд.

До банкротства FTX и ареста Бэнкмана-Фрида в декабре по обвинениям, включающим несколько видов мошенничества он был основным сторонником Solana, блокчейна, объявленного более быстрой и эффективной альтернативой лидирующей на рынке сети Ethereum. Бэнкмен-Фрид появлялся с Яковенко на конференциях и виртуальных беседах у камина.

По словам Яковенко, крах FTX затронул лишь 4% их проектов, а около 80% команды Solana вообще не имели отношения к обанкротившейся бирже, добавив, что он связывает серьезно пострадавших основателей с инвесторами, которые потенциально могут предоставить экстренный капитал.

Тем не менее давние связи сети с FTX и Alameda Research, соучредителем которой является Бэнкман-Фрид, могут затруднить для некоторых инвесторов выход из SOL. Две фирмы помогли поддержать Solana, купив токены SOL оптом у Solana Foundation, некоммерческой организации, которая помогает поддерживать блокчейн. Alameda также купил большое количество SOL у Solana Labs.

В целом транзакции между FTX и Alameda, а также Solana Foundation и Solana Labs включали 58 086 686 токенов SOL. Эта сумма эквивалентна более чем $580 даже по текущей цене токена. Венчурное подразделение Alameda и FTX также инвестировало в несколько проектов, которые работали на Solana. Многие инвесторы впервые услышали Solana именно когда блокчейном заинтересовалась FTX и стала продвигать его.

FTX US, американский филиал криптобиржи, запустил свою торговую площадку NFT на Solana в прошлом году, несмотря на то, что Ethereum был предпочтительным блокчейном для многих проектов NFT. Торговая площадка больше не работает и ссылки на NFT, созданные на платформе, теперь также «мертвы».

Solana Foundation сообщил, что по состоянию на 6 ноября, когда FTX прекратила снятие средств, у него было менее $1 млн наличными или их эквивалентами на FTX.com – об этом руководство якобы не знало. Эти активы частично «застряли» на бирже. У Solana все еще нет ясности относительно того, что произойдет с активами по мере продвижения процедуры банкротства однако, они якобы не влияют на безопасность и стабильность блокчейна.

Криптопроекты уже покидают Solana: DeGods и y00ts, два известных проекта NFT, переходят на Ethereum и Polygon соответственно. Децентрализованная биржа Serum, связанная с Solana и поддерживаемая FTX, оказалась в бедственном положении после краха последней. Новая версия платформы под названием Openbook была запущена с помощью обновления блокчейна посредством форка Solana.

Руководство Solana и Serum делают оптимистические заявления, говоря о спаде шумихи вокруг FTX как обнадеживающем факторе, однако факты пока говорят об утрате доверия инвесторов к связанным с FTX организациям.

Источник: Bloomberg