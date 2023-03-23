Криптовалютные мошенники взломали Linus Tech Tips, известный YouTube-канал о компьютерах – на нем разместили фейковую трансляцию Tesla

В данный момент вам не удастся открыть Linus Tech Tips – канал был взломан криптомошенниками и быстро был заблокирован благодаря оперативной реакции пользователей. Благодаря официальному форуму LTT известно, как разворачивались события. К сожалению, часть оригинальных видео с канала злоумышленники успели удалить.

Пользователи, подписанные на уведомления канала, получили сообщение о трансляции… Tesla. Оно озадачило прежде всего тех, кто не подписан на каналы производителя электромобилей. При переходе сам канал выглядел так, как показано на скриншотах. Имя канала было изменено на TESLA/@teslaliveonline1.

На канале велась прямая трансляция, посвященная биткоину, в ходе которой пользователей призывали скопировать мошеннический QR-код. YouTube довольно быстро заблокировал Linus Tech Tips, в данный момент при переходе по его адресу видна ютубовская обезьянка – «страница недоступна».

Это далеко не первое событие такого рода. Мы уже писали о похожем происшествии: в сентябре 2022 года криптовалютные мошенники провели фейковую трансляцию Apple, собрав десятки тысяч зрителей. Быстрая реакция на взлом помогает избежать удаления оригинального контента.