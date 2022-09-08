На фальшивую презентацию Apple криптомошенники собрали десятки тысяч зрителей

Мошенники запустили фальшивую презентацию Apple незадолго после настоящей. Для ее наполнения использовали старое интервью Тима Кука. Благодаря множеству подходящих ключевых слов в заголовке и описании стрим собрал десятки тысяч людей. Описание и комментарии были заполнены странными ссылками на подозрительный криптосайт.

Оригинальное интервью 2018 года, использованное для стрима, находится здесь:

Трансляция носила название Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022, что выглядит просто как набор ключей. Злоумышленники наложили на стрим логотипы биткоина и эфириума совместно с «плашкой» CNN Money, содержащей текст Apple Crypto Event 2022 и СРОЧНЫЕ НОВОСТИ.

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Хотя фальшивая прямая трансляция явно не имела отношения к Apple, она происходила в то время, когда основное внимание уделялось компании. Apple несколько часов назад транслировала свое большое мероприятие, а генеральный директор компании Тим Кук дал интервью на конференции Vox Media Code чуть позже. Этот вводящий в заблуждение прием был попыткой обмануть людей, которые в курсе о каком-то мероприятии Apple, но не знают точно, что именно происходит.

Многие попали на фейковый стрим перейдя прямо из рекомендаций YouTube. «Шоу» удалось собрать более 70 тыс. зрителей. YouTube не сразу ответил на жалобы. Вскоре после публикаций этой истории в прессе трансляция была удалена за нарушение условий YouTube.

Источник: The Verge