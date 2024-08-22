Криштиану Роналду побил исторический рекорд YouTube с запуском нового канала — 1 млн подписчиков за 1,5 часа

Криштиану Роналду добавил еще одну победу в перечень своих регалий — его новый канал в YouTube отметился самым быстрым достижением миллиона подписчиков в истории сервиса (понадобилось всего 1,5 часа).

Сейчас у канала под названием UR более 18 миллионов подписчиков.

На странице 39-летний спортсмен обещал делиться не только видеоконтентом о футболе, но и рассказывать о своей «семье, самочувствии, питании, подготовке, восстановлении, образовании и бизнесе».

«Мне всегда нравилось иметь прочные отношения с фанатами в социальных сетях, и мой канал на YouTube даст мне еще одну большую платформу для этого», — говорится в сообщении Роналду.

Похоже, футболист сдержит свое обещание относительно контента, поскольку за день с момента запуска загрузил на канал уже 12 видео.

Роналду за время своей футбольной карьеры, которая охватывает более двух десятилетий, проведенных в таких клубах как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус», выиграл 33 трофея, пять Лиг чемпионов УЕФА, получил пять наград «Золотой мяч» и рекордные три награды от УЕФА как «Лучший игрок года». Сейчас Криштиану является рекордсменом по количеству матчей, голов и результативных передач как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате Европы, а также по количеству голов и матчей на международном уровне. Он забил более 890 официальных голов за карьеру, что делает его лучшим бомбардиром всех времен.

До абсолютного рекорда в YouTube Роналду пока далековато — сейчас званием человека с наибольшим количеством подписчиков на платформе владеет MrBeast (311 млн). В то же время, учитывая скорость прироста зрителей и общее количество подписок в других соцсетях, — шансы есть, и довольно неплохие (на всех зарегистрированных платформах у Криштиану около 917 миллионов подписчиков).

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Источник: Variety