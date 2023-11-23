Кристофер Нолан не заинтересован в создании фильма об искусственном интеллекте — «2001 год: Космическая одиссея» уже все рассказала

Режиссер «Оппенгеймера» очарован силой и потенциалом ИИ, но считает, что не сможет рассказать ничего нового о технологии в будущих фильмах.

Искусственный интеллект в последнее время доминирует в дискуссиях Голливуда — недавно завершились забастовки актеров и сценаристов, опасавшихся, что новая технология заберет у них работу или уменьшит их заработки. Похожие мнения разделяет и режиссер Кристофер Нолан, который очарован силой и потенциалом ИИ, но переживает о злоупотреблении технологии. В интервью The Atlantic он четко дал понять, что не хотел бы работать с искусственным интеллектом в будущем и никогда бы не снял о технологии отдельный фильм.

«Думаю, конфликт, который многие из нас испытывают в технологиях, по своей сути драматичен. Я всегда был сторонником научной фантастики, которую, на мой взгляд, лучше называть спекулятивной фантастикой, где вы рассматриваете определенные тенденции — технологические, а также социальные, экономические — и куда они могут пойти, преувеличивая настоящее. Мне, конечно, понравилось играть в этой сфере», – говорит Нолан.

Режиссер очертил свою трилогию «Темный рыцарь» как именно такую «спекулятивную выдумку»:

«Все дело в Готем-Сити заключалось в том, чтобы преувеличить современный американский город всяческими способами, чтобы подчеркнуть некоторые более драматические элементы. Сценарий моего брата подчеркнул идею об отслеживании с помощью мобильных телефонов, что намного опередило свое время. В то время идея была очень невероятной и экзотической. Я помню, как сказал ему: «Неужели люди действительно в это поверят?».

На вопрос о том, взялся бы Нолан изобразить искусственный интеллект в своем фильме, он ответил:

«Мой брат Джонатан Нолан — британский сценарист и телевизионный продюсер. Стал известен за сценарии к фильмам «Темный рыцарь» и «Интерстеллар», написанные вместе с его братом Кристофером Ноланом снял четыре сезона «Мир Дикого Запада» и пять сезонов «Подозреваемого» — удивительные, дальновидные исследования искусственного интеллекта и безопасности данных. Я к тому же большой поклонник фильма «2001 год: Космическая одиссея», который в своей элементарной «кубриковской» простоте вроде бы сказал все, что можно сказать об искусственном интеллекте».

«2001 год: Космическая одиссея» — кинофильм режиссера Стэнли Кубрика в жанре научной фантастики, который получил премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Главная часть сюжета описывает полет космического корабля «Discovery One» в новооткрытый Монолит. Во время путешествия искусственный интеллект корабля ставит достижение цели сверх жизни экипажа, начинающего борьбу за выживание.

Ранее Нолан назвал «полной чепухой» созданный искусственным интеллектом сюжет фильма, основанный на «Матрице» и его двух фильмах «Начало» и «Тенет».