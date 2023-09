Страйки – все? Руководители Warner Bros., Disney и Netflix начали переговоры со сценаристами

Гильдия писателей Америки (WGA) и Альянс производителей кино и телевидения (AMPTP) согласовали следующую встречу, которая может в конце концов завершиться соглашением и разблокировать работу Голливуда.

Ведущий CNBC Дэвид Фабер, ссылаясь на людей, близких к переговорам, заявил, что стороны «‎надеются» достичь нового соглашения уже в четверг.

After face to face meeting today, writers and producers near agreement to end WGA strike. Met today and hope to finalize deal tomorrow, according to people close to the negotiations, who, while optimistic, warn that without deal tomorrow strike likely continues through year end.

