Новости Кино 21.09.2023 в 16:22

Страйки – все? Руководители Warner Bros., Disney и Netflix начали переговоры со сценаристами

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Гильдия писателей Америки (WGA) и Альянс производителей кино и телевидения (AMPTP) согласовали следующую встречу, которая может в конце концов завершиться соглашением и разблокировать работу Голливуда.

Ведущий CNBC Дэвид Фабер, ссылаясь на людей, близких к переговорам, заявил, что стороны «‎надеются» достичь нового соглашения уже в четверг.

Страйки сценаристов стартовали в мае, а в середине июля к ним присоединились актеры — это первые за последние 60 лет двойные протесты в Голливуде. Претензии в чем-то были похожими и касались выплат, а также потенциального использования искусственного интеллекта в развлекательном бизнесе (актерам, например, предлагали разовую плату за пожизненное владение их ИИ-копиями)

Ранее Deadline сообщал, что обе организации должны встретиться в среду. Впоследствии они обнародовали совместное заявление о том, что беседа таки состоялась и продолжится завтра. По словам Фабера, если договоренности все-таки не достигнут, то забастовки продлятся по меньшей мере до следующего года.

Сообщается, что на встрече в среду присутствовали генеральный директор Netflix Тед Сарандос, генеральный директор Disney Боб Айгер, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, главный директор по контенту Universal Донна Лэнгли, а также главный переговорщик WGA и президент AMPTP.

Ранее в этом месяце Warner Bros. Discovery рассчитала, что потеряет около $500 млн в этом году из-за забастовок, а Disney перенесла графики выхода своих фильмов в ожидании длительных протестов.

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Тем временем актерский профсоюз SAG-AFTRA думает, начинать ли забастовки против игровых студий — голосование назначено на понедельник, 25 сентября.

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Asyris

Головний Модератор Блогів

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