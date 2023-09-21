Страйки – все? Руководители Warner Bros., Disney и Netflix начали переговоры со сценаристами

Гильдия писателей Америки (WGA) и Альянс производителей кино и телевидения (AMPTP) согласовали следующую встречу, которая может в конце концов завершиться соглашением и разблокировать работу Голливуда.

Ведущий CNBC Дэвид Фабер, ссылаясь на людей, близких к переговорам, заявил, что стороны «‎надеются» достичь нового соглашения уже в четверг.

After face to face meeting today, writers and producers near agreement to end WGA strike. Met today and hope to finalize deal tomorrow, according to people close to the negotiations, who, while optimistic, warn that without deal tomorrow strike likely continues through year end. — David Faber (@davidfaber) September 21, 2023

Страйки сценаристов стартовали в мае, а в середине июля к ним присоединились актеры — это первые за последние 60 лет двойные протесты в Голливуде. Претензии в чем-то были похожими и касались выплат, а также потенциального использования искусственного интеллекта в развлекательном бизнесе (актерам, например, предлагали разовую плату за пожизненное владение их ИИ-копиями)

Ранее Deadline сообщал, что обе организации должны встретиться в среду. Впоследствии они обнародовали совместное заявление о том, что беседа таки состоялась и продолжится завтра. По словам Фабера, если договоренности все-таки не достигнут, то забастовки продлятся по меньшей мере до следующего года.

Сообщается, что на встрече в среду присутствовали генеральный директор Netflix Тед Сарандос, генеральный директор Disney Боб Айгер, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав, главный директор по контенту Universal Донна Лэнгли, а также главный переговорщик WGA и президент AMPTP.

Ранее в этом месяце Warner Bros. Discovery рассчитала, что потеряет около $500 млн в этом году из-за забастовок, а Disney перенесла графики выхода своих фильмов в ожидании длительных протестов.

Тем временем актерский профсоюз SAG-AFTRA думает, начинать ли забастовки против игровых студий — голосование назначено на понедельник, 25 сентября.