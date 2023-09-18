Новости Кино 18.09.2023 в 09:22

«Оппенгеймер» заработал $912 млн и стал самым кассовым байопиком в истории, превзойдя «Богемскую рапсодию»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В обоих фильмах отличился Рами Малек, который в «Богемской рапсодии» сыграл Фредди Меркьюри, а в «Оппенгеймере» – ученого Дэвида Хилла.

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана преодолел еще один рекорд в своей прокатной карьере и стал самым кассовым байопиком в истории. Фильм заработал $912,7 млн в мировом прокате и опередил «Богемскую рапсодию» 2018 года, собравшую $910,8 млн. Правда, если сравнивать бюджеты, то фильм об отце атомной бомбы Роберте Оппенгеймере стоил $100 млн, тогда как музыкальная лента обошлась вдвое дешевле — $50 млн.

«Оппенгеймер» заробив $912 млн та став найкасовішим байопіком в історії, перевершивши «Богемну рапсодію»

«Оппенгеймер» дебютировал в мире 21 июля и рассказал историю Дж. Роберта Оппенгеймера — физика-теоретика, руководившего Манхеттенским проектом, призванным разработать и опробовать первую в мире атомную бомбу. В главной роли — Киллиан Мерфи, а компанию ему в частности составили Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Кеннет Брана и Рами Малек (он является самым большим победителем в этом кинобитве, поскольку появляется сразу в двух фильмах).

«Оппенгеймер» заработал $912 млн и стал самым кассовым байопиком в истории, превзойдя «Богемскую рапсодию»

Малек за роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» получил свой первый «Оскар», и хотя в «Оппенгеймере» он появляется всего на несколько минут, его эпизодический персонаж чрезвычайно важен: ученый Дэвид Хилл обожал работу Оппенгеймера, а его показания впоследствии раскрыли заговор, совершенный против ученого Льюисом Штраусом, которого так и не назначили из-за этого на должность министра торговли США.

«Оппенгеймер» все еще транслируется в кинотеатрах и считается одним из главных претендентов на премию «Оскар» (в частности фильм может принести Нолану такую долгожданную награду за режиссерскую работу). Warner Bros. тем временем предлагает выдвинуть «Барби» (вышедшую параллельно с «Оппенгеймером») на главную кинопремию по меньшей мере в 2 номинациях — за лучший оригинальный сценарий и актера второго плана.

Рецензия на фильм «Оппенгеймер» / Oppenheimer

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«Оппенгеймер» заработал $912 млн и стал самым кассовым байопиком в истории, превзойдя «Богемскую рапсодию»
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