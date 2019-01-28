Kyiv Boryspil Express перевёз 100 тыс. пассажиров менее чем за 2 месяца, летом ожидается увеличение пассажиропотока

Руководитель железнодорожного оператора «Укрзалізниця» Евгений Кравцов сообщил в соцсети Facebook, что скоростной экспресс Kyiv Boryspil Express перевёз уже 100-тысячного пассажира. Это произошло 26 января – немногим менее чем через 2 месяца с момента запуска. Для достижения такого результата потребовалось около 3 тыс. рейсов.

100-тысячным пассажиром Kyiv Boryspil Express стала Татьяна, которая прилетела из Китая. Первоначально она ехала в аэропорт на экспрессе, затем возвращалась таким же маршрутом, а далее – железнодорожным транспортом в Запорожье.

Отмечается, что Kyiv Boryspil Express работает в круглосуточном режиме и совершает 27 рейсов с день. В среднем, за день им успевает воспользоваться около 2 тыс. пассажиров. При этом в аэропорт перевозится больше пассажиров, чем назад – 52% против 48%. Рекордное количество – 2477 пассажиров – было перевезено 28 декабря прошлого года, а наименьшее количество – 1 января 2019 года – 1015 пассажиров.

По словам Кравцова, чаще всего пассажиры выбирают Kyiv Boryspil Express в пятницу и среду. Так, в пятницу экспресс перевозит в среднем 1921 пассажира, из которых 1090 — в направлении Борисполя. В среду 956 из 1858 пассажиров путешествуют в Киев.

«Сейчас изучаем динамику пассажиропотока, чтобы учесть пиковые нагрузки и сделать график максимально удобным», – заявил Евгений Кравцов.

Отметим, всего около двух недель назад сообщалось, что Kyiv Boryspil Express совершил уже 2000 рейсов и перевёз более 7,1 тыс. пассажиров. На тот момент в компании «Укрзалізниця» решили снизить прогнозируемый годовой пассажиропоток в 2,5 раза – с 2,5 млн пассажиров до 1 млн человек до конца нынешнего года. Но при нынешнем уровне пассажиропотока – около 2 тыс. пассажиров в сутки – вряд ли до конца года удастся превысить уровень в 800 тыс. пассажиров. Однако руководство компании «Укрзалізниця» ожидает, что в скором времени пассажиропоток Kyiv Boryspil Express увеличится.

«Уже в июне мы ожидаем увеличения пассажиропотока на этой линии. По прогнозам, с начала лета и до середины осени, когда будет сезон отпусков и будут назначаться чартерные самолеты, аэропорт «Борисполь» будет обслуживать ежемесячно более 40 тысяч пассажиров. Именно тогда ожидается существенное увеличение количества пассажиров Kyiv Boryspil Express, и мы уже готовимся к этому периоду», – резюмировал Евгений Кравцов.

Источник: Экономическая правда