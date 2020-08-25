Никаких 120 Гц в новых смартфонах Apple. Старшие модели iPhone 12 останутся на 60-герцевых экранах из-за проблем с поставками





По мере приближения к выходу следующего поколения iPhone поток соответствущих утечек о новых смартфонах Apple продолжает нарастать. И вот сейчас появились удручающие новости, что 120-герцевых дисплеев в линейке iPhone 12 не будет. Старшие модели iPhone 12 Pro будут ограничены частотой 60 Гц. Источником на сей раз выступил авторитетный аналитик и инсайдер Росс Янг, послужной список которого заслуживает того, чтобы к нему прислушиваться.

Экраны с поддержкой кадровой частоты 120 Гц стали новым стандартом для флагманов из мира Android, тогда как некоторые производители уже успели выпустить модели с 144-герцевыми экранами. И более ранние слухи указывали, что старшие модели iPhone 12 Pro и Pro Max получат экраны ProMotion c частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 240 Гц (такие используются в iPad Pro c 2017 года). Собственно, 120-герцевый экран являлся одним из самых горячо ожидаемых улучшений, и его вероятное отсутствие — весомых недостаток, особенно с учетом того, что в сегменте Android даже среднебюджетные модели оснащаются 90-герцевыми панелями, а 60 Гц уже считается устаревшей технологией.

Ссылаясь на хорошо осведомленных информаторов из цепочки поставок, основатель исследовательских фирм Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch утверждает, что Apple подвел один из поставщиков. В частности, говорится, что у Apple есть 120-герцевые экраны OLED, но из-за сжатых сроков компания не может найти поставщика соответствущих микросхем управления питанием. Якобы Apple приняла решение использовать в новых iPhone экраны с частотой 60 Гц, чтобы не задерживать выпуск новых смартфонов еще сильнее.

Некоторое время назад мы узнали, что iPhone 12 оснащаются аккумуляторами меньшей емкости, что подтверждалось данными сертификационных агентств. А буквально на днях Мин-Чи Куо подтвердил, что Apple пошла на этот шаг, чтобы компенсировать затраты на внедрение поддержки 5G и сохранить цены на прежнем уровне — от $700 до $1400.

Предположительно, младшие iPhone 12 и iPhone 12 Max выйдут во второй половине октября, а старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max задержатся до ноября.