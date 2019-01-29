Курс Bitcoin опустился до минимума с начала года, вместе с ним упали и другие основные криптовалюты

Основная мировая криптовалюта Bitcoin начала эту неделю с взятия нового отрицательного рубежа. В понедельник, 28 января, в результате очередного падения было зафиксировано наименьшее значение с 17 декабря 2018 года — около $3388 за одну виртуальную монету. Параллельно дешевели и другие криптовалюты. И за последние сутки ситуация особо не улучшилась.

По данным сервиса CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалюты на разных биржах, минимальное значение курса за последние 24 часа составляло $3346,14 за один биткоин. Так и до нового абсолютного минимума недалеко, нынешний — $3136 (сентябрь 2017 года). Справедливости ради, за последние несколько часов Bitcoin и другие немного отыграл потери. По состоянию на 11:29 по Киеву за Bitcoin давали $3385,96.

«Сегодняшние движения криптоактивов — это не более, чем техническая коррекция», — так охарактеризовал ситуацию Мати Гринспен, один из аналитиков eToro, слова которого приводит источник.

Аналитик отмечает, что текущая ситуация не стоит лишнего внимания. По его словам, с ноября прошлого года курс практически не изменился, просто тогда криптовалюта торговалась в более широком диапазоне цен от $3000 до $5000, а сейчас коридор сузился до $3000 и $3500 для нижней и верхней границ соответственно.

С другой стороны, каких-либо малейших признаков улучшения и возвращения Bitcoin и всего рынка криптовалют к стабильному росту после сокращения на более $700 млрд по итогам прошлого года пока тоже нет.

Источник: BusinessInsider