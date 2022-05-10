Курс биткоина упал ниже 30 тыс. долларов впервые с июля 2021 года

В понедельник Bitcoin (BTC) опустился до самого низкого уровня с лета 2021 года, снижаясь вместе с падением американских фондовых рынков на фоне опасений по поводу агрессивного ужесточения политики Федеральной резервной системы.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Криптовалюта по рыночной капитализации упала до отметки $30 331, снижаясь пятую сессию подряд. В последний раз биткоин упал на 9,8% до $30 724.

В мае биткоин упал на 19%, потеряв более половины своей стоимости с момента достижения исторического максимума в $69 000 в ноябре прошлого года.

«Волатильность на рынке проистекает из спекуляций. А поскольку биткоин настолько спекулятивен, его цена и остальной криптовалютный рынок падают вместе с общими рынками». Алекс Миллер, исполнительный директор Hiro – сети по созданию приложений и смарт-контрактов для биткоина

Ethereum, вторая по величине после биткоина криптовалюта мире, упал до $2 245 – самого низкого уровня с конца января.

Несмотря на слабость биткоина, фонды и продукты, связанные с ним, зафиксировали приток средств на прошлой неделе в размере $45 млн, говорится в отчете управляющей цифровыми активами компании Coinshares, опубликованном в понедельник.

Инвестиционный стратег CoinShares Джеймс Баттерфилл добавил, что инвесторы воспользовались снижением цены биткоина. Крипто-сектор в целом также продемонстрировал приток в размере $40 млн.

Мэтт Дибб, главный операционный директор криптовалютной платформы Stack Funds, сказал, что другие факторы падения биткоина возникли в выходные дни, когда на криптовалютном рынке наблюдалась печально известная низкая ликвидность.

Также были кратковременные опасения, что алгоритмическая стабильная монета Terra USD (UST) может потерять привязку к доллару.

Стаблкоины (стабильные монеты) – это цифровые токены, привязанные к другим традиционным активам, часто к доллару США.

За UST следят из-за способа, которым он поддерживает привязку к доллару 1:1. Также его основатели планировали создать резерв биткоинов на сумму $10 млрд для поддержки монеты. Это означает, что волатильность UST может распространиться и на рынки биткоина.

Источник: Reuters