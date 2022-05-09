За полгода Bitcoin подешевел более чем на 50% от максимума, опустившись до $33,5 тыс.

Цена Bitcoin в воскресенье упала до 3-месячного минимума – до уровня $34500. На протяжении 24 часов криптовалюта потеряла 3,8% своей стоимости. Это произошло через несколько дней после того, как криптоаналитики предупредили, что графики цен посылают медвежьи сигналы.

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Следует отметить, что цена Bitcoin снижается уже несколько дней подряд. После достижения уровня $34500 стоимость криптовалюты продолжила снижаться и к утру понедельника потеряла ещё около $1000, опустившись до значений около $33500 (на момент подготовки материала), самого низкого уровня с 24 января. Если цена упадет ниже $32951, она достигнет нового минимума с июля 2021 года.

На протяжении последних нескольких месяцев цена Bitcoin колебалась в диапазоне между $35 тыс. и $46 тыс. Выход цены за предел этого коридора и установление новых минимальных значений может ознаменовать начало новой тенденции на рынке. Исторический максимум, достигнутый в конце 2021 года, составлял $69000, поэтому падение цены ниже $34500 представляет собой коррекцию более чем на 50%.

В конце прошлой недели популярные индикаторы ценовых графиков склонялись к медвежьему настроению, поскольку цена Bitcoin опустилась ниже линии трехмесячного восходящего тренда.

Отчет Министерства труда США, опубликованный в пятницу, показал, что прирост занятости в прошлом месяце оставался устойчивым на уровне, который должен по-прежнему беспокоить Федеральную резервную систему по поводу слишком жесткого рынка труда. По мере того как все больше работодателей конкурируют за рабочих, заработная плата может начать расти, усиливая инфляционное давление и вынуждая ФРС быстрее ужесточать денежно-кредитные условия. В последнее время Bitcoin негативно (вместе с акциями) реагировал на более агрессивные действия центрального банка США.

Источник: coindesk