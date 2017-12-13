Tesla получила еще один рекордный заказ на 100 электрогрузовиков Semi от компании PepsiCo, а общее количество предзаказов могло превысить 1230 штук

На прошлой неделе мы рассказали, что Tesla получила сразу два рекордных заказа на электрогрузовики Semi от производителя пива Budweiser и дистрибьютора продуктов питания Sysco, пожелавших пополнить свой автопарк на 40 и 50 электрических грузовиков соответственно. Однако предыдущий рекорд побили буквально спустя несколько дней благодаря заказу компании PepsiCo, которая решила не мелочиться и забронировала для себя сразу 100 штук Tesla Semi.

Отметим, что заказ PepsiCo подтвердил глава дочерней компании Frito-Lay, которая в данный момент располагает автопарком в более 10 тысяч грузовиков. В данный момент компания проводит анализ, который позволит определить маршруты, оптимальным образом подходящие под запас хода электрических Tesla Semi, составляющий от 480 до 800 км в зависимости от версии.

Таким образом, компания могла оплатить $2 млн за предзаказ, если речь идет о версиях грузовика за $150 тыс. / $180 тыс. и в итоге заплатит в этом случае $15 млн / $18 млн по итогам сделки. Если же была выбрана версия Founders Series стоимостью $200 тыс., то компания должна была сразу внести $20 млн, так как в этом случае предзаказ с авансом не предполагается.

Общее количество предзаказов на электрогрузовики Semi компания Tesla не озвучивала, однако если их номера выдаются последовательно начиная с первого, то она могла получить уже 1230 заказов – по крайней мере именно такой номер заказа получила компания Elemental Landscapes. А если учесть, что компания заказала сразу три экземпляра, а номер предзаказа получила один, то количество электрогрузовиков в очереди уже могло подобраться к отметке в 1500 экземпляров, как минимум усилиями Budweiser, Sysco и Pepsi, заказавших на три номера заказа 190 грузовиков.

Источник: Electrek