Tesla отгрузила первые электрические грузовики Semi — с опозданием на 3 года

Tesla Semi впервые была анонсирована в 2017 году. Ее производство должно было начаться через два года, но было отложено из-за пандемии COVID-19 и глобального дефицита запчастей. Представители PepsiCo, зарезервировавшие 100 Semi почти сразу, с нетерпением ждали первой партии грузовиков, но автомобили дошли до них лишь через 5 лет после анонса.

Semi оснащена четырьмя независимыми электродвигателями на задних осях, может разгоняться от 0 до 96,56 км/ч за 20 секунд и имеет запас хода от аккумулятора до 800 км. Цены стартуют от $150 000, и с момента анонса Tesla получила несколько крупных заказов от таких компаний, как Walmart и FedEx.

The best driver experience: max road visibility, space to stand up, 2x 15-inch touch screens, wireless phone charging & more pic.twitter.com/ktrh602Krd — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Илон Маск во время презентации, стоя на сцене между четырьмя Tesla Semis (две из которых были с логотипами Pepsi и Frito Lay), совсем немного сказал о необходимости сократить количество выбросов углекислого газа и перешел к рассказу о грузовиках.

«Эта штука выглядит так, будто она пришла из будущего», — сказал Илон Маск на сцене во время мероприятия и позже назвал Semi «зверем».

Грузовик будет иметь новую архитектуру трансмиссии на 1000 вольт, которая, по словам Маска, будет учитываться в будущих разработках продуктов Tesla, а также систему контроля тяги, рекуперативное торможение для повышения эффективности батареи и автоматическое сцепление для плавной езды по шоссе.

Semi has a tri-motor system & carbon-sleeved rotors just like Plaid. 1 unit for efficiency, 2 acceleration units for torque pic.twitter.com/MDn4cj0jzO — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

«Это кардинальное изменение технологий во всем», — сказал Маск.

На выходных один из грузовиков Tesla 8-го класса с аккумуляторным питанием провел 800-километровое путешествие полностью загруженным (более 30 тонн груза). Автомобиль ехал с завода Tesla во Фремонте в Сан-Диего на юге Калифорнии. На мероприятии Маск уточнил, что поездка была совершена без необходимости подзарядки батареи.

Tesla team just completed a 500 mile drive with a Tesla Semi weighing in at 81,000 lbs! — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Completed at highway speed, without charging on the way & over 4,000 ft of elevation https://t.co/nZomwI7DbY pic.twitter.com/9MB0ejk2o6 — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Вот таймлапс путешествия Tesla Semi:

Tesla позиционирует Semi как будущее грузовых перевозок. Но в то время как компания пыталась запустить собственное производство, остальные грузоперевозчики уже начали использовать электромобили. Основные изготовители оборудования, такие как Daimler, Volvo, Peterbilt и BYD, работают над собственными электрическими грузовиками. По данным Bloomberg, Tesla Semi, поставленная только что, была последней частью проекта стоимостью 30,8 миллиона долларов, частично финансируемого Калифорнийским советом по воздушным ресурсам. Даже Nikola Motors, боровшаяся с обвинениями в мошенничестве, поставила грузовик с водородным двигателем раньше Tesla.

Со всем тем, электромобили с аккумулятором столкнутся с серьезными проблемами, от ограничений веса до наличия удобных зарядных станций, прежде чем смогут быть широко внедрены. К примеру, остановки для грузовиков в значительной степени не готовы удовлетворить их потребности в электроэнергии. Два года назад Билл Гейтс сказал, что даже с большими прорывами в технологии аккумуляторов электромобили просто не готовы к перевозкам на большие расстояния.

«Электричество работает, когда вам нужно преодолеть короткие расстояния, но нам нужно другое решение для крупных дальнемагистральных транспортных средств», — написал в блоге Гейтс.

Маск ответил Гейтсу грубым мемом:

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

Во время мероприятия Маск говорил и о зарядке, показав, что Tesla разработала новый разъем с жидкостным охлаждением, способный выдавать 1 мегаватт постоянного тока.

«Это также будет использовано для Cybertruck», — добавил Маск под одобрительные возгласы публики. (Ожидается, что производство Cybertruck, которое также откладывалось, начнется во второй половине 2023 года.)

Илон также говорил о необходимости работы зарядных устройств Tesla без сети, чтобы они могли продолжать подавать электроэнергию во время сбоя.

Semi is built like a bullet, not a barn wall—optimized for efficiency pic.twitter.com/VeHue9gcaE — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Грузовики являются ключевым компонентом второй части «Генерального плана» Маска, в котором он пообещал расширить модельный ряд транспортных средств компании, чтобы «охватить основные виды наземного транспорта», включая грузовики.

Текущую линейку продуктов Tesla критиковали как устаревшую по сравнению с другими автопроизводителями, часто выпускающими обновленные версии прошлых моделей. Маск прокомментировал это так:

“Какова наша истинная миссия? Она состоит в том, чтобы ускорить возникновение устойчивой энергии. Вот почему мы создаем широкий ассортимент автомобилей, которые действительно не имеют смысла с точки зрения бренда”.

Полная трансляция мероприятия Tesla Semi Delivery на YouTube:

Источник: The Verge