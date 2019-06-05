Kyiv Smart City запустила онлайн-платформу мониторинга качества воздуха в Киеве

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Городская инициатива Kyiv Smart City запустила платформу мониторинга качества воздуха в Киеве, чтобы следить за экологической ситуацией в столице. Забор осуществляется ежедневно во всех районах города, а воздух анализируется по 8 показателям: формальдегид (CH₂O), диоксид азота (NO₂), угарный газ (CO), кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), температура, влажность, атмосферное давление.

Сервис доступен на портале air.kyivsmartcity.com, чтобы проверить качество воздуха, необходимо выбрать на карте определенный район и показатель (показатели обновляются каждые 10 минут). В правом нижнем углу карты также присутствует кнопка просмотра информации, собранной спутником из космоса (значок космонавта). Однако эти данные более общие, ведь измеряется слой воздуха высотой около двух километров.

Если уровень токсичных газов, таких как оксид азота или угарный газ, превышает норму (она обозначена на графике оранжевой линией), то это повод обратиться с жалобой в Государственную экологическую инспекцию Украины, которая должна отреагировать и принять соответствующие меры.

Команда Kyiv Smart City работала над разработкой платформы около пяти месяцев и для удобства создала также мобильную версию сайта. Уже в ближайшее время география мониторинга качества воздуха в Киеве расширится, а количество датчиков увеличится до 30.

Источник: Kyiv Smart City