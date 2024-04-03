Китай перенасытил рынок солнечными панелями — кое-где из них уже строят садовые заборы

На страну приходится 80% мирового производства солнечных панелей.

Китайские компании производят настолько много солнечных панелей, что вызвали перенасыщение рынка — и, как следствие, падение цен. Financial Times сообщает, что в Германии и Нидерландах панели уже используют для обшивки садовых заборов; также практика постепенно распространяется в Великобритании, Северной Америке и Австралии.

Обычно солнечные батареи устанавливают на крышах, где они могут уловить как можно больше солнечного света, однако низкая цена позволяет установить их и в других местах, параллельно сэкономив на найме специалистов для высотных работ.

«Зачем строить забор, когда можно просто поставить кучу солнечных панелей, даже если они не ориентированы точно на солнце?», — говорит руководитель отдела климатических исследований BNP Paribas Exane Мартин Бро.

Прогнозируется, что глобальные поставки солнечных панелей достигнут 1100 гигаватт к концу 2024 года — это, по данным Международного энергетического агентства, втрое превышает спрос.

Цены на солнечные панели уже упали вдвое в прошлом году и, как отмечает агентство, потенциально снизятся еще на 40% до 2028 года.

Избыток предложений из Китая также не позволяет эффективно конкурировать производителям из США и Европы — и это станет одной из тем, которых коснется министр финансов США Джанет Йеллен, во время визита в азиатскую страну.

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«Во время встреч в Китае министр Йеллен будет защищать право американских рабочих и предприятий на справедливое отношение, в том числе путем давления на китайских коллег относительно недобросовестной торговой практики, и поставив упор на глобальные экономические последствия избыточных промышленных мощностей Китая», — говорится в заявлении Минфина.

На прошлой неделе Йеллен во время визита на завод по производству солнечных батарей Suniva в Джорджии заявила, что «обеспокоена глобальным избытком мощностей в Китае», которые поразили новые энергетические отрасли — включая солнечные батареи, электромобили и литий-ионные аккумуляторы.

Китайские производители так же сталкиваются с проблемами от избытка солнечных панелей. В прошлом месяце компания Longi Green Energy Technology, крупнейший в мире производитель солнечных батарей, объявила об увольнении тысяч работников.

«Я выражу свое убеждение в том, что избыток мощностей представляет риск не только для американских работников и компаний, и для мировой экономики, но также для производительности и роста китайской экономики», — говорила Йеллен.

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