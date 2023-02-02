Китай показал концепт истребителя 6-го поколения без хвостового оперения

Представители китайской авиационной промышленности опубликовали ролик, в котором можно было видеть летательный аппарат, представляющий собой концепт истребителя следующего поколения. Это демонстрирует решимость Китая опередить США в разработке новых боевых самолетов.

Видео, опубликованное на видеоканале WeChat Государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), демонстрировало разработку китайских бортовых радаров. Ближе к концу ролика была показана компьютерная графика, демонстрирующая три летящих неизвестных самолета.

Самолет был похож на истребитель-невидимку J-20, но без носовых крыльев, хвостового оперения и плавников, а ромбовидные крылья казались больше, чем у J-20, что обеспечивает смешанную конфигурацию крыла и корпуса. Наблюдатели предположили, что это может быть китайский истребитель следующего поколения.

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На выставке Airshow China 2022, проходившей в Чжухае (провинция Гуандун, Южный Китай) в ноябре 2022 года, AVIC представила концептуальную модель истребителя нового поколения, который также имел бесхвостую конструкцию, как у самолета, показанного в данном видео.

Другие страны также проводят исследования и разработки в области истребителей следующего поколения, и бесхвостые конструкции, подобные показанному Китаем, являются одними из самых популярных концепций, заявил китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао.

Считается, что бесхвостая конструкция даст истребителю следующего (шестого) поколения превосходную скрытность во всех направлениях по сравнению с нынешними истребителями пятого поколения. В то же время конструкция корпуса со смешанным крылом обеспечит большую подъемную силу, большую дальность полета и меньший расход топлива. Тем не менее аналитики считают, что без вертикального хвостового оперения новый самолет потеряет в маневренности, если он не использует другие конструкции или технологии для компенсации. Это могут быть двигатели с управляемым вектором тяги и разделенные тормозные рули или другие инновационные подходы.

Американский военный подрядчик Lockheed Martin в рамках проекта Next Generation Air Dominance также рассматривает бесхвостую конструкцию для американского истребителя следующего поколения.

Основываясь на имеющейся на данный момент информации, Китай приступил к исследованиям и разработкам истребителя следующего поколения, и у него есть все шансы в конечном итоге опередить США, сказал Фу.

Источник: globaltimes