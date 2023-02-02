Новости

Китай показал концепт истребителя 6-го поколения без хвостового оперения

Китай показал концепт истребителя 6-го поколения без хвостового оперения

Представители китайской авиационной промышленности опубликовали ролик, в котором можно было видеть летательный аппарат, представляющий собой концепт истребителя следующего поколения. Это демонстрирует решимость Китая опередить США в разработке новых боевых самолетов.

Помогаем

Unrecognizable

Помогаем бойцам на Луганском направлении – собираем средства на автомобиль

Видео, опубликованное на видеоканале WeChat Государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), демонстрировало разработку китайских бортовых радаров. Ближе к концу ролика была показана компьютерная графика, демонстрирующая три летящих неизвестных самолета.

Китай показал концепт истребителя 6-го поколения без хвостового оперения

Самолет был похож на истребитель-невидимку J-20, но без носовых крыльев, хвостового оперения и плавников, а ромбовидные крылья казались больше, чем у J-20, что обеспечивает смешанную конфигурацию крыла и корпуса. Наблюдатели предположили, что это может быть китайский истребитель следующего поколения.

Курс
EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ
Опануйте Excel усього за 1,5 місяця і підвищуйте ефективність бізнес-процесів у себе в компанії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
exel

На выставке Airshow China 2022, проходившей в Чжухае (провинция Гуандун, Южный Китай) в ноябре 2022 года, AVIC представила концептуальную модель истребителя нового поколения, который также имел бесхвостую конструкцию, как у самолета, показанного в данном видео.

Другие страны также проводят исследования и разработки в области истребителей следующего поколения, и бесхвостые конструкции, подобные показанному Китаем, являются одними из самых популярных концепций, заявил китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао.

Китай показал концепт истребителя 6-го поколения без хвостового оперения

Считается, что бесхвостая конструкция даст истребителю следующего (шестого) поколения превосходную скрытность во всех направлениях по сравнению с нынешними истребителями пятого поколения. В то же время конструкция корпуса со смешанным крылом обеспечит большую подъемную силу, большую дальность полета и меньший расход топлива. Тем не менее аналитики считают, что без вертикального хвостового оперения новый самолет потеряет в маневренности, если он не использует другие конструкции или технологии для компенсации. Это могут быть двигатели с управляемым вектором тяги и разделенные тормозные рули или другие инновационные подходы.

Американский военный подрядчик Lockheed Martin в рамках проекта Next Generation Air Dominance также рассматривает бесхвостую конструкцию для американского истребителя следующего поколения.

Основываясь на имеющейся на данный момент информации, Китай приступил к исследованиям и разработкам истребителя следующего поколения, и у него есть все шансы в конечном итоге опередить США, сказал Фу.

Источник: globaltimes


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить