Китай создал свой первый GPU на техпроцессе 6 нм – производительность NVIDIA RTX 4060

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Как оказалось, в мире видеокарт что-то интересное происходит не только в лабораториях Nvidia, AMD или Intel. Китайский стартап Lisuan Technology сообщил об успешном запуске его первого собственного графического процессора G100 на архитектуре TrueGPU. Этот видеочип стал первым в Китае, созданным по 6-нанометровому техпроцессу. И хотя до полок магазинов еще далеко, событие имеет серьезное значение — не только для самой компании, но и для всей индустрии Китая.

Lisuan Technology

Lisuan Technology — молодая китайская компания, основанная в 2021 году ветеранами индустрии с более чем 25-летним опытом работы в Кремниевой долине. Она стала частью новой волны игроков в секторе графических процессоров Китая, наряду с Moore Threads (2020) и Biren (2019). Эти компании возникли как ответ на потребность технологической независимости Китая — особенно после ограничений, связанных с доступом к современным чипам.

Графический процессор G100 создан на собственной архитектуре TrueGPU. В отличие от некоторых других китайских компаний, Lisuan не лицензирует чужие разработки, а создает все с нуля. Это — серьезное заявление, учитывая сложность современных GPU.

Что известно о G100

Lisuan Technology утверждает, что G100 изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу, хотя не сообщает, кто является фактическим производителем. Из-за американских экспортных ограничений это точно не Samsung и не TSMC. Вероятнее всего, речь идет о китайской фабрике SMIC, которая уже производит 6-нм чипы для Huawei (в частности, для их ИИ-процессора Ascend 920).

Официальной спецификации пока нет, но ходят слухи, что G100 может показывать производительность на уровне GeForce RTX 4060. Это звучит очень амбициозно, учитывая, что RTX 4060 — хоть и не топовый, но очень сильный представитель предыдущего поколения Nvidia.

Предполагается, что видеокарта с G100 будет иметь достаточно видеопамяти, умеренное энергопотребление и поддержку всех ключевых API: DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenGL 3.0. Если это действительно так — можно говорить о потенциально достойном игровом GPU.

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Разработку G100 начали еще в 2021 году. Lisuan планировала вывести чип на рынок в 2023 году, но финансовые трудности чуть не довели компанию до банкротства. Только благодаря экстренному вливанию $27,7 млн от материнской компании Dongxin Semiconductor удалось продолжить работу.

В начале 2024 года фабрика начала производить первые чипы G100, и они успешно прошли запуск. Сейчас Lisuan сосредоточена на проверке аппаратной и программной частей, а также на оптимизации драйверов.

Что дальше?

Сейчас чип G100 находится на стадии тестового производства — это серьезный технический и финансовый этап. Lisuan надеется выпустить первые ограниченные партии уже в третьем квартале этого года. Однако массовое производство, вероятно, стартует только в 2026 году.

Соревноваться с Nvidia или AMD на первом же шаге — это нереально. Но если G100 покажет стабильную работу, даже на уровне RTX 4060, это будет огромное достижение для Китая.

В последнее время Китай пытается уменьшить свою технологическую зависимость от Запада. Недавно Xiaomi представила собственный мощный мобильный чип XRING O1, а также планирует выпустить более доступные версии и собственные модемы.

Источник: tomshardware

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