Новости Устройства 18.05.2023 в 18:10

NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ ($399), 4060 Ti 16 ГБ ($499) и RTX 4060 за $299 — две последние появятся в июле

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

NVIDIA официально представила среднебюджетные видеокарты серии RTX 4060 и огласила цены на них. GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стоит $399, версия с 16 ГБ за $499 и обычная RTX 4060 за $299 появятся только в июле.

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Согласно официальным данным, карты RTX 4060 Ti будут обеспечивать производительность до 22 TFLOPS, производительность RTX 4060 составит около 15 TFLOPS. NVIDIA сравнивает данные с RTX 3060 Ti и RTX 3060, которые предлагают 16 TFLOPS и 13 TFLOPS соответственно.

NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti имеет TDP 160 Вт для обеих моделей, среднее энергопотребление во время игр должно составлять около 140 Вт. RTX 4060 будет работать с TDP 115 Вт со средним значением примерно 110 Вт.

NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 4060 Ti

Карты RTX 4060 Ti получили 128-битную шину памяти GDDR6 18 Гбит/с, при этом RTX 4060 получит память 17 Гбит/с. таким образом максимальная пропускная способность старшей карты составит 288 ГБ/с, младшей – 272 ГБ/с.

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Согласно слайдам NVIDIA RTX 4060 Ti в 1,15 раза быстрее 3060 Ti и в 1,6 раза быстрее, чем 2060 Super. Видеокарта RTX 4060 в 1,2 раза быстрее RTX 3060 и в 1,6 раза быстрее, чем RTX 2060.

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Источник: VideoCardz


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