NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ ($399), 4060 Ti 16 ГБ ($499) и RTX 4060 за $299 — две последние появятся в июле

NVIDIA официально представила среднебюджетные видеокарты серии RTX 4060 и огласила цены на них. GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ стоит $399, версия с 16 ГБ за $499 и обычная RTX 4060 за $299 появятся только в июле.

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Согласно официальным данным, карты RTX 4060 Ti будут обеспечивать производительность до 22 TFLOPS, производительность RTX 4060 составит около 15 TFLOPS. NVIDIA сравнивает данные с RTX 3060 Ti и RTX 3060, которые предлагают 16 TFLOPS и 13 TFLOPS соответственно.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti имеет TDP 160 Вт для обеих моделей, среднее энергопотребление во время игр должно составлять около 140 Вт. RTX 4060 будет работать с TDP 115 Вт со средним значением примерно 110 Вт.

Карты RTX 4060 Ti получили 128-битную шину памяти GDDR6 18 Гбит/с, при этом RTX 4060 получит память 17 Гбит/с. таким образом максимальная пропускная способность старшей карты составит 288 ГБ/с, младшей – 272 ГБ/с.

Согласно слайдам NVIDIA RTX 4060 Ti в 1,15 раза быстрее 3060 Ti и в 1,6 раза быстрее, чем 2060 Super. Видеокарта RTX 4060 в 1,2 раза быстрее RTX 3060 и в 1,6 раза быстрее, чем RTX 2060.

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Источник: VideoCardz