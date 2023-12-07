Новости Military Tech 07.12.2023 в 16:43 comment views icon

Китай утверждает, что разработал «самое мощное» микроволновое оружие для дронов, сочетающее радар и РЭБ

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Всего через несколько дней после того, как США продемонстрировали одно из своих самых мощных микроволновых вооружений, способных глушить сигналы на большой территории, Китай заявляет о разработке самого мощного в мире микроволнового оружия, которое можно установить в дрон.

Исследователи под руководством профессора Ли Цзяньбина подчеркивают универсальность источника микроволнового излучения. Отмечается, что он может выполнять несколько функций, включая работу радара, мониторинг целей на земле, в воде или в небе, а также создание электронных помех.

Компактная конструкция позволяет легко настраивать оружие для установки на различные дроны. В том числе заявляется возможность использования в режиме plug-and-play.

В отличие от обычных небольших микроволновых источников, которые часто имеют ограниченную мощность и частотный диапазон, новая позиционируется как меняющая правила игры. Она может работать в сверхшироком диапазоне частот и конкурировать с более крупным оружием, например с профессиональными самолетами радиоэлектронной борьбы.

Основным компонентом системы является трубка бегущей волны. Хотя эта технология традиционно использовалась в качестве микроволнового генератора, китайские ученые перепрофилировали ее в сверхчувствительную антенну, устранив необходимость в отдельном радаре на дроне. Это нововведение в сочетании с компактной конструкцией делает эту технологию мощным инструментом радиоэлектронной борьбы.

Источник: firstpost

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