Китай и санкции: Малайзия увеличила импорт видеокарт на 3400% в 2025 году

В мире, где мощность графических процессоров является валютой для развития искусственного интеллекта, облачных вычислений и высокопроизводительных вычислительных систем, резкий рост импорта GPU в отдельную страну всегда вызывает внимание. Так случилось, что на фоне разворачивающейся торговой войны между США и Китаем невиданный ранее всплеск заказов графических процессоров произошел в Малайзии. Страна, которая ранее не была центром глобальной GPU-логистики, в 2025 году фиксирует беспрецедентный скачок импорта графических процессоров — на 3400%. Это уже вызвало беспокойство международных регуляторов и аналитиков.

По данным, опубликованным пользователем @kakashiiii111 в соцсети X со ссылкой на Управление международной торговли Тайваня, в апреле 2025 года Малайзия импортировала GPU на сумму $2,74 млрд. Это впечатляющий прирост на 3400% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Импорт графических процессоров в Малайзию довольно резко вырос в течение года. В январе 2025 года импорт составил $1,12 млрд, что на 700% больше, чем в предыдущем году. В феврале объем импорта составил $627 млн, что немного меньше, но все равно существенно. В марте наблюдался резкий всплеск до $1,96 млрд, что на 3400% больше по сравнению с тем же месяцем 2023 года. В апреле картина аналогичная. Всего за первые четыре месяца 2025 года Малайзия импортировала GPU более чем на $6,45 млрд — больше, чем за весь 2024 год.

Это не могло пройти незамеченным на фоне жестких ограничений США на экспорт высокотехнологичных компонентов, в частности видеокарт Nvidia, в Китай. Такой рост импорта в Малайзию вызывает подозрения, что значительная часть этих компонентов может переправляться в Китай в обход санкций — именно через Малайзию.

В марте, по данным таможни, Тайвань экспортировал в Малайзию вычислительные системы на $1,87 млрд — что на 366% больше, чем в марте 2024 года. В то же время это на невероятные 55 117% больше, чем в марте 2023 года. Это подтверждает более широкий тренд стремительного увеличения поставок в регион, который мог бы стать транзитной зоной для обходных схем.

Действительно ли Малайзия наращивает свои вычислительные мощности для внутреннего использования — в частности в сфере облачных ИИ-платформ, или только выступает перевалочным пунктом для «серых» поставок в Китай — остается открытым вопросом. Ситуацию осложняет то, что Nvidia теперь отчитывается о доходах по месту выставления счета, а не по фактическому адресу доставки, поэтому объемы физических поставок остаются непрозрачными.

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Особенно острой ситуация станет 15 мая, когда вступит в силу AI Diffusion Rule — новое американское ограничение на экспорт ИИ-ускорителей. На этом фоне Малайзия может окончательно закрепиться как «запасной шлюз» для запрещенных технологий — несмотря на официальные заявления о борьбе с контрабандой.

Как мы видим, сейчас на рынке GPU геополитические ограничения и экономические маршруты становятся не менее важными, чем технические характеристики. Малайзия оказалась в центре глобальной игры — или как новый технологический хаб Юго-Восточной Азии, или как один из самых масштабных обходных путей поставки запрещенных компонентов. В конце концов, Китай имеет немалый опыт в обходе экспортных ограничений США.

Источник: tomshardware