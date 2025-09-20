Новости WTF 20.09.2025 comment views icon

Китайские уборные переходят на модель freemium: бумагу выдают только после просмотра рекламы

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Китайські вбиральні переходять на модель freemium: папір видають лише після перегляду реклами

Китай все больше напоминает антиутопический мир Джорджа Оруэлла, где граждан контролируют через социальные рейтинги и технологии. Теперь под эту тенденцию попали даже общественные туалеты.

Как сообщил China Insider в Instagram, в некоторых общественных уборных люди вынуждены сканировать QR-код на специальном диспенсере с туалетной бумагой. После этого на смартфоне запускается рекламный ролик, который надо просмотреть, чтобы получить небольшую порцию необходимой в таком месте бумаги.

Если же пользователю нужно дополнительное количество бумаги или он не хочет смотреть рекламу, придется заплатить 0,5 юаня (примерно 2,90 грн). Чиновники оправдывают это решение заботой об экономии ресурсов и называют его способом избежать чрезмерного использования туалетной бумаги.

 

Просмотреть это сообщение в Instagram

 

Сообщение, распространенное China Insider (@chinainsider)

Прогнозируемо, в комментариях к публикации появилась масса упоминаний об оруэлловских мотивах и усилении контроля над гражданами даже в повседневных мелочах.

Стоит напомнить, что подобные инициативы в Китае уже запускали ранее. Еще в 2017 году в парке Храма Неба в Пекине установили диспенсеры с функцией распознавания лиц, которые выдавали туалетную бумагу только после идентификации посетителя. Это вызвало серьезные вопросы относительно приватности и государственного мониторинга с помощью технологий.

Интересно, какой будет следующий шаг в общественных туалетах в Китае? Лайк, подписка, звоночек за доступ к унитазу? А людям с низким социальным рейтингом вообще запретят… пользоваться?

Источник: wccftech

