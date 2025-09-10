Legendary экранизирует фанфик "Гарри Поттера" — темное фэнтези, вдохновленное "запретной" любовью Драко и Гермионы

Кинокомпания Legendary приобрела права на экранизацию книги Alchemised Сенлин Юй — темного фэнтези, которое получило жизнь как фанфик «Гарри Поттера» и вдохновлялось запретной любовью Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя.

Сумма сделки не разглашается: один источник говорит о $3 млн, тогда как другой, что предложение «установило рекорд Голливуда» по покупке права на экранизацию, без учета инфляции.

«Я благодарна невероятному энтузиазму Legendary касаемо этого проекта и с нетерпением жду, когда мир Паладии оживет», — сказала Сенлин Юй в заявлении.

Сенлин является известной личностью в мире фанфикшена по персонажам Джоан Роулинг, особенно в той подгруппе, которую прозвали «Драмиона» — историях, повествующих о любовных отношениях между Гермионой и Драко. В 2023 году она издала книгу «Скованные» / Manacled, которая напоминает смесь «Гарри Поттера» и «Рассказов служанки» и собрала более 10 млн просмотров на фанфик-платформе AO3, а также более 100 000 пятизвездочных оценок на Goodreads.

Параллельно писательница пробовала себя в фанфиках по «Звездным войнам», повествуя в частности об отношениях Бена Соло и Рей. В целом ее работы имеют более 20 млн отдельных загрузок в онлайне и были переведены на 23 языка.

Что касается романа Alchemised, то он так же изначально стартовал как Драмиона, прежде чем превратился в темную и романтическую историю. События разворачиваются в альтернативном мире некромантов и коррумпированных гильдийских семей, а история сосредотачивается на алхимике и целительнице по имени Хелен Марино, которая, возможно, хранит забытые тайны в своем сознании. Чтобы исследовать их, она направляется в заброшенное поместье за помощью к некроманту.

Издательство Penguin Random House выпустит книгу в продажу 23 сентября. Первый тираж составит 750 000 экземпляров, а переводы будут включать 21 язык.

Никаких подробностей об экранизации пока нет, как и неизвестно: будет ли это фильм или шоу.

Источник: THR