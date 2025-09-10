Новости Кино 10.09.2025 comment views icon

Legendary экранизирует фанфик "Гарри Поттера" — темное фэнтези, вдохновленное "запретной" любовью Драко и Гермионы

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Legendary екранізує фанфік "Гаррі Поттера" — темне фентезі, що надихалось "забороненим" кохання Драко і Герміони

Кинокомпания Legendary приобрела права на экранизацию книги Alchemised Сенлин Юй — темного фэнтези, которое получило жизнь как фанфик «Гарри Поттера» и вдохновлялось запретной любовью Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя.

Сумма сделки не разглашается: один источник говорит о $3 млн, тогда как другой, что предложение «установило рекорд Голливуда» по покупке права на экранизацию, без учета инфляции.

«Я благодарна невероятному энтузиазму Legendary касаемо этого проекта и с нетерпением жду, когда мир Паладии оживет», — сказала Сенлин Юй в заявлении.

Сенлин является известной личностью в мире фанфикшена по персонажам Джоан Роулинг, особенно в той подгруппе, которую прозвали «Драмиона» — историях, повествующих о любовных отношениях между Гермионой и Драко. В 2023 году она издала книгу «Скованные» / Manacled, которая напоминает смесь «Гарри Поттера» и «Рассказов служанки» и собрала более 10 млн просмотров на фанфик-платформе AO3, а также более 100 000 пятизвездочных оценок на Goodreads.

Legendary екранізує фанфік "Гаррі Поттера" — темне фентезі, що надихалось "забороненим" коханням Драко і ГерміониLegendary екранізує фанфік "Гаррі Поттера" — темне фентезі, що надихалось "забороненим" коханням Драко і Герміони

Параллельно писательница пробовала себя в фанфиках по «Звездным войнам», повествуя в частности об отношениях Бена Соло и Рей. В целом ее работы имеют более 20 млн отдельных загрузок в онлайне и были переведены на 23 языка.

Что касается романа Alchemised, то он так же изначально стартовал как Драмиона, прежде чем превратился в темную и романтическую историю. События разворачиваются в альтернативном мире некромантов и коррумпированных гильдийских семей, а история сосредотачивается на алхимике и целительнице по имени Хелен Марино, которая, возможно, хранит забытые тайны в своем сознании. Чтобы исследовать их, она направляется в заброшенное поместье за помощью к некроманту.

Издательство Penguin Random House выпустит книгу в продажу 23 сентября. Первый тираж составит 750 000 экземпляров, а переводы будут включать 21 язык.

Никаких подробностей об экранизации пока нет, как и неизвестно: будет ли это фильм или шоу.

Сериал «Гарри Поттер» вернул актера оригинальных фильмов на роль преподавателя Хогвартса

Спецпроекты
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду

Источник: THR

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый официальный кадр Милли Алкок в костюме «Супергёрл» — как в комиксах, но есть вопросы к пальто
«Супермен» превзошел всю кассу «Громовержцев» во второй уик-энд проката
"Голодные игры" возвращаются: начались съемки приквела "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем Эбернети
Первые кадры фильма "28 лет спустя: Храм костей" — сэр Джимми и зомби возвращаются
"Трон: Арес" должен был представить персонажа, полностью сгенерированного ИИ — Disney побоялась плохой реакции
Первые кадры исторической драмы «Нюрнберг» — Рассел Кроу дает показания в суде, как ближайший соратник Гитлера
Супермен — есть, Супергёрл на подходе: первые кадры с Милли Алкок в костюме супергероини DC
Первые реакции на «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — восхитительно «глупый» фильм, достойный «Оскара»
«Еще один миллиард Кэмерону»: вышел первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел»
Босс Ubisoft говорит, что в плохих продажах Star Wars Outlaws виновата франшиза «Звездные войны»
"Нас обоих тошнило": Софи Тернер рассказала о "мерзкой" интимной сцене с "братом по Игре престолов" в новом хорроре
"Человек завтрашнего дня": Джеймс Ганн анонсировал "Супермен 2" с Дэвидом Коренсветом
Худший фильм всех времен? "Война миров" от Universal получила 0% на Rotten Tomatoes и 3,1 балла на IMDb
"Хищник" подвинул Стивена Кинга: фильм "Бегущий человек" выйдет позже, чем ожидалось
Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк
Режиссер новой «Обители зла» не видел ни одного фильма из франшизы: «Это не мое, другое дело — игры»
"Это почти порнография": Стивен Кинг "разнес" фильмы о супергероях за стерилизованное насилие и отсутствие крови
Трейлер «Пять ночей с Фредди 2» — первый взгляд на Мангл и Сломанных аниматроников
Квентин Тарантино считает, что этот боевик 1980-х содержит «лучший финал в истории кино»
Марк Фрост, соавтор «Твин Пикс», отрицает продолжение сериала без Дэвида Линча
Nintendo рассказала об отношениях Марио и Пич — кого-то это расстроит
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить