Сериал "Гарри Поттер" вернул актера оригинальных фильмов на роль преподавателя Хогвартса

HBO раскрыл имена новых актеров, которые сыграют в сериале «Гарри Поттер». Один из них повторит свою «профессорскую роль» из оригинальных фильмов Warner Bros.

Актер Уорвик Дэвис снова сыграет профессора Филиуса Флитвика — одного из персонажей, которого создал в фильмах о Гарри Поттере. Он также появлялся на экране как гоблин Грипхук из банка Гринготтс, но в сериале его изобразит Ли Хилл.

Серіал "Гаррі Поттер" залучив актора оригінальних фільмів на роль викладача ГоґвортсуСеріал "Гаррі Поттер" залучив актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу

Остальные новички из актерского состава «Гарри Поттера»

  • Сирин Саба — Помона Стебль

Профессор Стебль является главой кафедры травоведения Хогвартса. Из фильмов наиболее известна тем, что выращивала мандрагоры — крикливое растение, которое, когда созревает, может убить своим криком. Стебль была деканом общежития Пуффендуй. В фильмах ее сыграла Мириам Марголис.

  • Ричард Дерден — Катберт Биннс

Профессор Бинс — призрак и преподаватель истории магии по совместительству. Известен чрезвычайно скучным стилем преподавания. В фильмах персонажа не было.

  • Брид Бреннан — мадам Поппи Помфри

Мадам Помфри — медсестра Хогвартса, которая хоть и известна своей строгостью, но поддерживала учеников в самые мрачные и тяжелые дни. В фильмах персонажа сыграла Джемма Джонс.

  • Элайджа Ошин — Дин Томас

Дин Томас живет в общежитии Гриффиндор вместе с Гарри (Доминик Маклафлин), Гермионой (Арабела Стэнтон) и Роном (Алистер Стаут). Волшебник-полукровка провел много лет своей жизни, не подозревая, что его отец обладал магическими способностями. В фильмах персонажа сыграл Альфред Энох.

  • Финн Стивенс и Уильям Нэш — Винсент Креб и Грегори Гойл

Креб и Гойл из Слизерина всегда находятся рядом с Драко Малфоем (Локс Пратт), добросовестно выполняя его приказы. Оба — чистокровные волшебники и дети Пожирателей смерти. В фильмах их играли Джейми Вейлетт и Джош Гердман соответственно.

Серіал "Гаррі Поттер" залучив актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу
Слева направо: Элайджа Ошин, Финн Стивенс, Уильям Нэш, Сирин Саба, Ричард Дерден, Брид Бреннан и Ли Гилл

Среди остального актерского состава, напомним, Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонегел), противоречивый Паапу Эссиеду (Снейп), Берти Карвел (министр магии Корнелиус Фадж), Джонни Флинн (Луциус Малфой), а также Бел Поули и Дэниел Ригби (Петуния и Вернон Дурсли). Актёра на роль Волдеморта уже выбрали, но его личность планируют не раскрывать до релиза.

Сериал «Гарри Поттер» — это новая экранизация книг Джоан Роулинг в видении HBO, для которой запланировали не менее 7 сезонов с «соблюдением книжного канона». Съемки первого в самом разгаре и ранее мы уже видели Гарри в компании с Дурслями в Лондонском зоопарке, его путешествие к Косой аллее в сопровождении Хагрида (Ник Фрост), а также семейку Уизли на станции Кингс Кросс.

Исполнительными продюсерами выступают Марк Майлод и Франческа Гардинер: первый срежиссирует несколько эпизодов, а вторая написала сценарий. Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер», который будет состоять из 8 эпизодов, запланирована на 2027 год.

«У чому сенс?»: режисер фільмів «Гаррі Поттер» Кріс Коламбус критикує перші кадри серіалу HBO

Источник: Deadline

