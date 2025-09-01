Сериал "Гарри Поттер" вернул актера оригинальных фильмов на роль преподавателя Хогвартса

HBO раскрыл имена новых актеров, которые сыграют в сериале «Гарри Поттер». Один из них повторит свою «профессорскую роль» из оригинальных фильмов Warner Bros.

Актер Уорвик Дэвис снова сыграет профессора Филиуса Флитвика — одного из персонажей, которого создал в фильмах о Гарри Поттере. Он также появлялся на экране как гоблин Грипхук из банка Гринготтс, но в сериале его изобразит Ли Хилл.

Остальные новички из актерского состава «Гарри Поттера»

Сирин Саба — Помона Стебль

Профессор Стебль является главой кафедры травоведения Хогвартса. Из фильмов наиболее известна тем, что выращивала мандрагоры — крикливое растение, которое, когда созревает, может убить своим криком. Стебль была деканом общежития Пуффендуй. В фильмах ее сыграла Мириам Марголис.

Ричард Дерден — Катберт Биннс

Профессор Бинс — призрак и преподаватель истории магии по совместительству. Известен чрезвычайно скучным стилем преподавания. В фильмах персонажа не было.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Брид Бреннан — мадам Поппи Помфри

Мадам Помфри — медсестра Хогвартса, которая хоть и известна своей строгостью, но поддерживала учеников в самые мрачные и тяжелые дни. В фильмах персонажа сыграла Джемма Джонс.

Элайджа Ошин — Дин Томас

Дин Томас живет в общежитии Гриффиндор вместе с Гарри (Доминик Маклафлин), Гермионой (Арабела Стэнтон) и Роном (Алистер Стаут). Волшебник-полукровка провел много лет своей жизни, не подозревая, что его отец обладал магическими способностями. В фильмах персонажа сыграл Альфред Энох.

Финн Стивенс и Уильям Нэш — Винсент Креб и Грегори Гойл

Креб и Гойл из Слизерина всегда находятся рядом с Драко Малфоем (Локс Пратт), добросовестно выполняя его приказы. Оба — чистокровные волшебники и дети Пожирателей смерти. В фильмах их играли Джейми Вейлетт и Джош Гердман соответственно.

Среди остального актерского состава, напомним, Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонегел), противоречивый Паапу Эссиеду (Снейп), Берти Карвел (министр магии Корнелиус Фадж), Джонни Флинн (Луциус Малфой), а также Бел Поули и Дэниел Ригби (Петуния и Вернон Дурсли). Актёра на роль Волдеморта уже выбрали, но его личность планируют не раскрывать до релиза.

Сериал «Гарри Поттер» — это новая экранизация книг Джоан Роулинг в видении HBO, для которой запланировали не менее 7 сезонов с «соблюдением книжного канона». Съемки первого в самом разгаре и ранее мы уже видели Гарри в компании с Дурслями в Лондонском зоопарке, его путешествие к Косой аллее в сопровождении Хагрида (Ник Фрост), а также семейку Уизли на станции Кингс Кросс.

Исполнительными продюсерами выступают Марк Майлод и Франческа Гардинер: первый срежиссирует несколько эпизодов, а вторая написала сценарий. Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер», который будет состоять из 8 эпизодов, запланирована на 2027 год.

Источник: Deadline