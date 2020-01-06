Lenovo показала ноутбуки, компьютер и мониторы серии Creator, они предназначены для создателей контента

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Компания Lenovo в рамках выставки CES 2020 впервые представит линейку устройств Lenovo Creator для пользователей, занимающихся созданием контента: писателей, художников, дизайнеров и др. Все новинки работают под управлением ОС Windows 10.

Лёгкий ноутбук Lenovo YOGA Creator 7 оснащён 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и охватом 100% цветового пространства sRGB и полного спектра цветов по системе Pantone Matching System. Устройство содержит процессор Intel Core i7 десятого поколения, видеокартами NVIDIA с поддержкой драйверов Studio Drivers, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos. Среди прочих особенностей упоминаются технология Windows Hello, поддержка голосового помощника Amazon Alexa и функции Modern Standby. Последняя позволяет пользователям поднять крышку ноутбука, чтобы быстро просмотреть электронную почту и уведомления. Аппарат оснащён модулем беспроводной связи WiFi 6 и батареей, которая обеспечивает до 13 часов автономной работы. Технология быстрой зарядки Rapid Charge позволяет восполнить 80% заряда батареи за 1 час. Клавиатура имеет цифровой блок и подсветку клавиш. Устройство имеет толщину 16,4 мм и массу 1,9 кг.

Ноутбук Lenovo ideapad Creator 5 получил процессор Intel Core i7 десятого поколения (в максимальной конфигурации), до 16 ГБ ОЗУ, твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ, IPS-дисплей с диагональю 15,6 дюймов, разрешением Full HD (1920×1080 пикселей) и 100% охватом цветового пространства AdobeRGB. Конфигурация дополнена видеокартами NVIDIA с поддержкой драйверов Studio Drivers. Рабочая панель для создания цифрового контента обеспечит пользователям быстрый доступ к Adobe Photoshop. Новинка содержит веб-камеру со шторкой, аудиосистему с поддержкой Dolby Audio, батарею, обеспечивающую до 8 часов автономности. Технология Rapid Charge позволяет полностью зарядить аккумулятор за 1 час. Масса этой модели составляет 2,2 кг.

Компьютер Lenovo ideacentre Creator 5 предназначен для тех пользователей, которые работают в домашней или офисной обстановке. Система оборудована новейшим процессором Intel Core i9, оперативной памятью объёмом 16 ГБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 и динамикам Dolby Audio. Как заявляет производитель, компьютер работает почти бесшумно.

Монитор Lenovo Qreator 27 почти не имеет рамок. Он оборудован 27-дюймовой панелью с разрешением Ultra HD (3840×2160 пикселей) на базе матрицы матрицей IPS. Монитор обеспечивает 10-битную глубину цвета и охват 98% цветовой гаммы DCI-P3. Также сообщается, что эта модель оснащена системой Smart Crystal Sound со специальной панелью, которая вибрирует и воспроизводит звук по всей поверхности экрана, создавая эффект присутствия. Встроенный порт позволяет по одном кабелю передавать данные, видео и питание, а в стойку монитора встроено беспроводное зарядное устройство.

Монитор Lenovo Q27h оборудован 27-дюймовой IPS панелью с разрешением Quad HD (2560×1440 пикселей) и яркостью 350 нит. Заявлена поддержка технологии AMD Radeon FreeSync и частоты обновления экрана 75 Гц. Время отклика матрицы составляет 4 мс. Однокабельное решение USB Type-C позволяет подсоединить к устройству ноутбук, смартфон или студийное оборудование.