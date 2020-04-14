LG анонсировала смартфон-раскладушку Folder 2 с двумя дисплеями, физической клавиатурой и кнопкой SOS

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Модельный ряд мобильных устройств компании LG пополнился необычным смартфоном под названием LG Folder 2. Это модель базового уровня, выполненная в форм-факторе раскладушки, оснащённая двумя дисплеями и физической клавиатурой.

Анонсированная новинка ориентирована на пользователей с ограниченным бюджетом, которые отдают предпочтение простым в использовании мобильным устройствам. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 210, всего 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флэш-памяти. Основной дисплей имеет диагональ 2,8 дюйма и разрешение QVGA. Вспомогательный дисплей расположен на внешней крышке корпуса. Он содержит монохромную 0,9-дюймовую панель, на которой могут выводиться уведомления и информация о звонках.

В LG Folder 2 доступны две выделенные кнопки: SOS Key и Hotkey. Кнопка SOS Key расположена рядом с 2-мегапиксельной камерой. Она позволяет быстро совершить звонок на заданный номер путём трёхкратного нажатия на протяжении 1,5 секунды. При этом на предустановленный номер в текстовом виде также отправляются текущие координаты. Кнопка Hotkey расположена на лицевой панели под кнопкой вызова. Она позволяет активировать голосовой ИИ-ассистент или начать запись разговора. Однако доступность этих функций может зависеть от оператора.

Среди прочих функций LG Folder 2 отмечаются батарея ёмкостью 1470 мАч, поддержка беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, мобильной связи 4G. Также имеется функция Security lock, которая помогает предотвратить непреднамеренную передачу данных.

Смартфон LG Folder 2 поступит в продажу в Южной Корее с 17 апреля по цене около $160. На выбор пользователей будут доступны цветовые решения White и New Platinum Grey.

Источник: gsmarena