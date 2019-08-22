LG анонсировала смартфоны среднего уровня LG K40s и LG K50s с защитой MIL-STD 810G





Компания LG подготовила к выпуску пару новых смартфонов в среднем ценовом сегменте, которые отличаются повышенной защитой от негативных внешних воздействий. Устройства соответствуют требованиям стандарта MIL-STD 810G. Новинки поступят на рынок под названиями LG K40s и LG K50s.

Смартфон LG K40s оснащается 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9. В верхней части экрана расположен небольшой каплеобразный вырез, в котором разместилась фронтальная 13-мегапиксельная камера. Используемый процессор пока не уточняется, однако известно, что он содержит 8 вычислительных ядер и работает на частоте до 2,0 ГГц. Устройство может комплектоваться оперативной памятью объёмом 2 или 3 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища составляет 32 ГБ. Дополнительно расширить ёмкость хранилища можно благодаря наличию слота для установки карты памяти формата microSD. На задней панели смартфона LG K40s расположена двойная камера. Она включает главный 13-мегапиксельный модуль и вспомогательный сверхширокоугольный модуль на базе 5-мегапиксельного сенсора. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 3500 мАч. О поддержке быстрой зарядки и используемом интерфейсе для зарядки батареи пока не сообщается.

Модель LG K50s получила более крупный 6,5-дюймовый дисплей, но он сохранил то же разрешение HD+ и соотношение сторон 19,5:9. Вырез для фронтальной камеры тоже остался неизменным. Устройство тоже комплектуется 8-ядерным процессором, работающим на частоте до 2,0 ГГц, но его модель снова не разглашается. В данном случае доступна лишь одна конфигурация, которая включает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость хранилища можно расширить при помощи карты памяти. Камера на задней панели получила небольшое улучшение по сравнению с младшей моделью. В дополнение к 13- и 5-мегапиксельным модулям здесь доступен ещё один 2-мегапиксельный сенсор, который служит для определения глубины снимаемой сцены. Ещё одним отличием является показатель ёмкости батареи, версия LG K50s оснащена аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.

Более подробные сведения о новых смартфонах LG K40s и LG K50s будут объявлены во время проведения выставки IFA 2019, которая откроется в Берлине в начале сентября. Продажи новинок в странах Европы, Азии и Латинской Америки стартуют в октябре, но уровень их рекомендованных розничных цен пока не уточняется.

Источник: gsmarena