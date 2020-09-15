LG показала концептуальный смартфон-слайдер с растягивающимся экраном





Вчера LG Electronics представила нашумевший необычный смартфон LG Wing — в давно забытом форм-факторе «ротатора» с дополнительным экраном. Новинка стала первенцем новой линейки устройств с экспериментальным дизайном Explorer Project. Виртуальная презентация LG Wing также содержала послетитровую сцену — по аналогии с фильмами Marvel, по которым многие уже успели соскучиться. В ней южнокорейский производитель показал тизер следующего смартфона серии Explorer Project со сворачивающимся экраном.

Тизер, как обычно, не особо информативен. В нем после вступительной рекламной вставки «задержи дыхание» на короткое мгновение появляется сам пока безымянный смартфон (его показывают сбоку) смартфон с раздвигающимся или, корректнее будет сказать, растягивающимся экраном. Механизм обеспечивает возможность раздвинуть корпус, в результате чего экран вытягивается и увеличивается в размерах.

О проекте складного смартфона с гибким экраном LG Project B мы узнали еще в июле. Тогда сообщалось, что LG приступила к прототипированию и намерена выпустить устройство на рынок в начале 2021 года.

На самом деле идея такого смартфона далеко не нова. TCL показывала рабочий прототип смартфона в таком же форм-факторе еще в начале года, но дальше дело не сдвинулось. Сама по себе концепция такого смартфона определенно интригует и будет интересно посмотреть на реализацию LG, учитывая богатый опыт производителя в области гибких экранов. Напомним, в ассортименте LG уже есть сворачиваемые телевизоры, а ее дисплейное подразделение уже давно разрабатывает самые разные типы гибких дисплеев, включая те, что можно растягивать.

Больше никаких подробностей — ни технических характеристик, ни ориентировочных сроков выпуска — LG пока не приводит.

Мобильное подразделение LG терпит убытки в течение последних нескольких лет, но планирует вернуться к прибыли уже в этом году. И, похоже, в этом LG делает ставку, в числе прочего, на вот такие необычные смартфоны. Насколько успешной окажется эта стратегия, сложно сказать. Но в условиях единообразия дизайна и недостатка инноваций, царящих на рынке смартфонов сейчас, подход LG определенно заслуживает уважения.

Источник: CNET