LG построит крупнейший в Европе завод по выпуску батарей для электромобилей

Учитывая рост интереса автомобильной отрасли к электромобилям, в скором времени крупнейшим европейским автопроизводителям потребуется большое количество батарей высокой ёмкости. Пока что компаниям VW, Volvo и BMW приходится импортировать аккумуляторы из Азии. Но в скором времени ситуация изменится.

Компания LG намерена открыть в Польше новую фабрику по выпуску автомобильных аккумуляторов. Это будет первая в Европе фабрика такого рода. Благодаря этому LG планирует удовлетворить растущий спрос на батареи.

«Компания выбрала Польшу в качестве наиболее конкурентоспособного места для производства, чтобы удовлетворить потребности европейских и мировых производителей автомобилей», — сказал Чанг-Беом Кан, вице-президент LG Chem.

Строительство фабрики обойдётся в $1,63 млрд. Она будет расположена в городе Вроцлав – недалеко от границы с Германией. Уже в следующем году планируется запустить производство, которое сможет обеспечить выпуск до 100 тыс. батарей в год. Фабрика создаст около 2,5 тыс. новых рабочих мест. Здесь также будет расположен научно-исследовательский центр.

Источник: Engadget