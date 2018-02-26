LG V30S ThinQ – улучшенная версия LG V30 с поддержкой функций искусственного интеллекта

Компания LG во время проведения выставки Mobile World Congress (MWC) 2018 представила своё первое мобильное устройство в рамках серии ThinQ. Им стал смартфон LG V30S ThinQ, основанный на аппаратной платформе LG V30. Новинка получила некоторые улучшения в плане технических характеристики, а также интегрированные функции искусственного интеллекта.

В плане технических характеристик, модель LG V30S ThinQ мало чем отличается от прошлогодней версии LG V30. Аппарат содержит тот же 6-дюймовый OLED дисплей FullVision с разрешением QuadHD+ (2880×1440 точек, соотношение 18:9, плотность 538ppi) и тот же процессор Qualcomm Snapdragon 835. Единственным отличием в аппаратной платформе стало использование увеличенного количества памяти. Объём ОЗУ увеличен с 4 ГБ до 6 ГБ. В то же время ёмкость встроенного хранилища увеличена с 64 ГБ в LG V30 до 128 ГБ в LG V30S ThinQ и до 256 ГБ в модификации V30S+ ThinQ. Также поддерживается возможность установки карты памяти microSD ёмкостью до 2 ТБ. На задней панели расположен двойной модуль памяти: 16-мегапиксельная матрица со стандартным объективом (F1.6 / 71°) и 13-мегапиксельная матрица с широкоугольным объективом (F1.9 / 120°). На лицевой панели имеется 5-мегапиксельная камера для селфи. Ёмкость батареи составляет те же 3300 мАч.

Наиболее значимые отличия смартфона LG V30S ThinQ проявляются в поддержке функций искусственного интеллекта. Так, набор функций Vision AI ориентирован на улучшение съёмки при помощи смартфона. AI CAM анализирует предметы в кадре и рекомендует оптимальный режим съемки из 8 категорий: портрет, еда, домашнее животное, пейзаж, город, цветок, восход и закат. Каждый режим улучшает характеристики объекта с учетом таких факторов, как угол обзора, цвет, отражения, освещение и уровень насыщенности. QLens позволяет использовать возможности ИИ для сканирования QR-кодов при совершении онлайн-покупок. Можно снять интересующий объект с помощью QLens, чтобы получить информацию о том, где купить продукт онлайн по самой низкой цене, а также рекомендации аналогичных товаров. Наконец, Bright Mode позволяет улучшить качество съёмки в условиях недостаточной освещённости. Также пользователям предлагается функция Voice AI. Они позволяют запускать приложения и управлять настройками исключительно при помощи голосовых команд. Работая вместе с Google Assistant, голосовые команды LG Voice AI устраняют необходимость поиска через опции меню и позволяют напрямую выбирать определенные функции.

Источник: LG