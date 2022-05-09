LHR-ограничения майнинга криптовалюты Ethereum видеокартами серии GeForce RTX 30 полностью убрали для Windows и Linux

В прошлом году компания Nvidia ограничила возможность майнинга Ethereum на своих видеокартах GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060 Ti. На таких графических процессорах появилась дополнительная маркировка Lite Hash Rate (LHR). Компания NiceHash, разработавшая программное обеспечение QuickMiner и Excavator, взломала алгоритм Nvidia и смогла вернуть видеокартам LHR их 100% производительность при майнинге Ethereum.

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С момента появления LHR ПО NBMiner удалось восстановить до 70% производительности на видеокартах с LHR-ограничением. В то же время программа T-Rex позволяла одновременно майнить две различных криптовалюты, чтобы использовать оставшиеся 30% с пользой.

QuickMiner поддерживает только алгоритм DaggerHashimoto (Ethash). Программное обеспечение отлично работает в Windows. Разработчики сообщили, что их ПО может разблокировать практически любую видеокарту на платформе Ampere, за исключением GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3080 12 ГБ (последние две используют более новый алгоритм LHRv3).

Команда NBMiner (NebuMiner v41) также разработала программное обеспечение, разблокирующее 100% производительность при майнинге на видиокартах GeForce RTX 30.