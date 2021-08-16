Майнеры наносят ответный удар: Обновление NBMiner разблокирует до 70% майнинг-эффективности видеокарт NVIDIA RTX 30 LHR





Чтобы снизить привлекательность игровых видеокарт в глазах майнеров, компания NVIDIA вывела на рынок серию видеокарт NVIDIA RTX 30 Lite Hash Rate (RTX 3080, 3070 и 3060 Ti). Эти устройства отличаются от своих предыдущих версий наличием специальной технологии LHR, которая примерно вдвое снижает эффективность при запуске программ-майнеров некоторых криптовалют. Но теперь, если верить журналу изменений ПО для майнинга NBMiner, этот инструмент может разблокировать до 70% исходной производительности GPU NVIDIA LHR.

Все производимые сегодня видеокарты серии NVIDIA RTX 30, за исключением GeForce RTX 3090, по умолчанию имеют ограничитель эффективности майнинга LHR. Это серьезно влияет на возможности майнинга и прибыльность этих видеокарт. Ходили слухи, что закрытые майнинговые группы смогли разблокировать производительность в майнинге, но пока никаких реальных доказательств опубликовано не было.

Обновление NBMiner 39.0 не разблокирует полностью производительность майнинга видеокарт серии LHR. Вместо этого оно предлагает регулируемое значение, которое определяет максимальную разблокируемую скорость хеширования для конкретного графического процессора. Разработчик предлагает использовать значение 68%. Иными словами, видеокарта сможет обеспечивать эффективность майнинга Ethereum (исключительно с использованием алгоритма ethash, другие алгоритмы в настоящее время не поддерживаются) на уровне 68%, а не 50%, как работают по умолчанию видеокарты LHR. Достичь полной производительности в 100% пока что не получается.

Источник: videocardz