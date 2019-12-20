Личные данные 267 млн пользователей Facebook оказались в свободном доступе

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Завершение этой рабочей недели ознаменовалось рядом крупных утечек персональной информации пользователей. Из-за проблем у производителя устройств умного дома Ring (принадлежит Amazon) под угрозой оказались данные тысяч пользователей; утечку данных еще 170 млн пользователей допустил разработчик онлайн-игр Zynga. Закрывает этот хит-парад утечек небезызвестная компания Facebook — эксперт по кибербезопасности Боб Дьяченко совместно с профильным изданием Сomparitech обнаружил базу данных пользователей Facebook.

Как сообщается, база, содержащая сведения 267 140 436 пользователей Facebook (большинство которых — из США), была доступна для скачивания на одном из хакерских форумов с 4 по 19 декабря. В базе содержались имена, номера телефонов, а также идентификаторы учетных записей Facebook ID, по которым можно получить данные профилей.

Каким образом была добыта эта информация и кто стоит за утечкой, доподлинно неизвестно. Предполагается, что данные украли хакеры из Вьетнама с помощью скриптов, просматривающих страницы социальной сети, или с использованием уязвимости в API Facebook.

В Facebook принялись расследовать инцидент.

«Мы считаем, что данные были похищены еще до обновления политики безопасности и изменений, которые Facebook внесла в последние несколько лет», — сказал представитель соцсети изданию Business Insider.

Учитывая, что база пролежала в открытом доступе две недели, высока вероятность, что кто-то мог успеть ее скопировать. Да, пароли и учетные записи находятся в безопасности, но злоумышленники в будущем могут использовать добытые сведения для спама и фишинга.

Остается добавить, что с начала года было обнаружено несколько таких баз, содержащих данные пользователей Facebook. В последний раз, когда в сентябре нашли базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей Facebook, компания успокаивала, что эти данные давно устарели.

Источник: Сomparitech