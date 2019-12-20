В результате взлома разработчика онлайн-игр Zynga были украдены учётные записи 170 млн пользователей





По данным сервиса Have I been pwned, который позволяет проверить, были ли ваши данные скомпрометированы в результате утечки, недавний взлом Zynga затронул 170 млн пользователей. На текущий момент компания занимает 10-ю позицию среди «жертв» самых масштабных атак, в результате которых была похищена пользовательская информация.

В сентябре этого года Zynga признала факт утечки некоторых пользовательских данных для авторизации в играх Draw Something и Words With Friends. Компания не раскрыла подробностей о масштабах взлома и количестве пострадавших игроков, однако хакер Gnosticplayers, владеющий (по его словам) двумя дампами баз данных пользователей с адресами электронной почты, идентификаторами входа, номерами телефонов и паролям, утверждал, что среди этих данных есть и учётные записи Zynga. Представители компании не стали комментировать это заявление.

По состоянию на ноябрь у Zynga насчитывалось 67 млн активных пользователей в месяц. В третьем квартале текущего года выручка компании составила $345,3 млн, что на 48% больше по сравнению с предыдущим годом, а рыночная капитализация достигла $5,9 млрд. Самыми популярными играми разработчика являются FarmVille, Words With Friends, Zynga Poker, Empires & Puzzles, Mafia Wars и другие.

Источник: The Verge