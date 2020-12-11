lifecell выиграл у АМКУ дело о штрафе на 19,5 млн грн, открытое еще в 2011 году





Оператор мобильной связи lifecell сообщил, что открытое АМКУ еще в 2011 году дело было обжаловано и штраф по нему на сумму 19,5 млн грн был отменен. Соответствующее решение вынес Киевский апелляционный хозяйственный суд.

В 2011 году АМКУ открыл дело в отношении lifecell за распространение информации, вводящей в заблуждение в части информирования о тарификации голосовых услуг в четырех тарифных планах. В 2015 году рассмотрение этого дела было возобновлено. В 2017 году Антимонопольный комитет оштрафовал мобильного оператора lifecell на 19,5 миллиона гривен за некорректное информирование о тарификации. Компания lifecell была категорически не согласна с таким решением АМКУ и прошла весь путь обжалования в установленном законом порядке, который длился три года.

В 2017 году lifecell обжаловал решение АМКУ в Хозяйственном суде Киева. В 2020 году Хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска оператора. Оспаривая решение суда первой инстанции, lifecell отметил, что Хозяйственный суд не принял во внимание приведенные оператором факты, подтверждающие нарушение АМКУ установленной законодательством процедуры получения доказательств. Для открытия дела также был проведен неквалифицированный опрос, который противоречил принципам проведения социологических исследований. Более того, АМКУ использовал данные, которые не имеют отношения к lifecell, а именно выводы общественных объединений, касающиеся формулировок тарификации, которые никогда не использовались оператором.

Кроме того, общественные объединения, выводы которых были использованы, не уполномочены их предоставлять. К тому же местный суд не принял во внимание то, что АМКУ отклонил предоставленные lifecell доказательства без каких-либо обоснований. Неполное выяснение обстоятельств дела как АМКУ, так и судом, а также нарушения норм материального и процессуального права привели к вынесению необоснованных и незаконных решений.

«Компания lifecell всегда открыта к диалогу и ответственно относится ко всем объективным замечаниям и рекомендациям АМКУ. К сожалению, предыдущий состав комитета под руководством Юрия Терентьева в 2017 году был больше заинтересован во взыскании штрафа, чем в конструктивном диалоге с бизнесом по решению ситуации и обеспечении конкурентных условий на рынке. Как следствие, при расследовании дела были допущены ряд нарушений и манипуляций, которым дал объективную оценку апелляционный суд. В результате, бизнес вместо того, чтобы инвестировать средства в улучшение связи, был вынужден потратить много времени, чтобы доказать ошибки отдельных должностных лиц комитета о наложении штрафа» — отметил руководитель юридического департамента lifecell Андрей Осипов.

Сумма, которую lifecell должен был уплатить в случае проигрыша, составляла 40 млн грн, теперь по словам оператора эти средства будут инвестированы в дальнейшее развертывание 4G-сети в Украине.

Источник: lifecell