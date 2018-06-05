lifecell запустил конструктор персонального пакета услуг «Роуминг Пазл»

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Украинский оператор мобильной связи lifecell запустил конструктор персонального пакета услуг в роуминге «Роуминг Пазл». С помощью данной услуги каждый абонент может самостоятельно выбрать нужные ему в роуминге услуги и получить персональный пакет связи для путешествия за границу.

Таким образом услуга «Роуминг Пазл» дает абоненту возможность по принципу конструктора выбрать и оплатить только тот объем услуг, который ему нужен:

Срок действия услуги (количество дней) – 3, 8, 11, 15 или 30 дней;

Мобильный трафик – от 100 МБ до 2 ГБ;

Минуты разговоров – от 10 до 100 минут;

SMS-сообщения – от 15 до 50 SMS.

При этом каждый раз при заказе любого пакета Интернет-трафика абоненты дополнительно получают 100 МБ для использования приложения BiP в роуминге без дополнительной платы.

Оператор lifecell приурочил запуск услуги «Роуминг Пазл» к началу отпускного периода, чтобы дать возможность быть на связи во время заграничных поездок. По данным оператора, чаще всего туристы из Украины едут отдыхать на 7, 10 или 14 ночей, поэтому lifecell добавил еще один день в пакет услуг для большего удобства выбора.

Если путешествие предполагает посещение нескольких стран и они отнесены к одной группе тарифов, то пакеты услуг будут действовать во всех странах группы, если же страны входят в разные группы, то нужно будет сформировать отдельные пакеты услуг. Подключить услугу «Роуминг Пазл» или заказать дополнительные пакеты услуг по следующей ссылке возможно как в Украине, так и во время пребывания за границей.

Плата за услугу «Роуминг Пазл» снимается с основного счета в момент подключения услуги. Стоимость выбранных пакетов услуг рассчитывается непосредственно на сайте. Отсчет выбранного срока действия каждого из пакетов (минут, мегабайт или SMS) начинается в день начала их использования в странах их действия с учетом дня начала пользования.

Услуга «Роуминг Пазл» доступна всем абонентам индивидуальной формы обслуживания, подробнее об условиях использования можно прочитать на официальном сайте оператора в разделе «Полные условия».

Источник: lifecell