lifecell запустил Mobile ID для корпоративных абонентов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





С сегодняшнего дня корпоративные абоненты мобильного оператора lifecell смогут пользоваться услугой Mobile ID, что позволит им осуществлять удаленную идентификацию, получать доступ к электронным услугам и подписывать документы онлайн.

Mobile ID обеспечивает надежную идентификацию пользователя для получения любых электронных услуг и является, по сути, цифровым удостоверением личности. Приватный ключ электронной цифровой подписи генерируется и хранится на SIM-карте нового поколения, которая является защищенным носителем, что подтверждено выводами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

По сравнению с обычным форматом электронной подписи Mobile ID удобнее, быстрее и мобильнее, ведь для него не требуется дополнительное оборудование (флешка-токен и компьютер с USB-входом). При этом Mobile ID имеет саму высокую степень защиты, а программное обеспечение для выполнения криптографических операций сертифицировано на соответствие государственному стандарту ГОСТ: 4145 и поддерживает международные алгоритмы шифрования.

Услуга будет доступна юридическим лицам, которые являются контрактными абонентами оператора, по всей Украине. Mobile ID позволит существенно расширить спектр сервисов, которыми смогут воспользоваться абоненты lifecell с помощью мобильного телефона. Это электронные государственные услуги, онлайн-документооборот, услуги Главного сервисного центра МВД Украины, налоговая отчетность и электронный кабинет налогоплательщика и тому подобное.

Для подключения услуги Mobile ID корпоративному клиенту lifecell необходимо позвонить по указанным на сайте телефонам или отправить заявку на подключение по электронной почте, указав количество сотрудников, которым планируется подключить услугу Mobile ID.

Услуга работает независимо от тарифного плана абонента и наличия мобильного интернета, для ее работы достаточно EDGE-покрытия. Стоимость активации услуги, в которую входит SIM-карта с поддержкой технологии Mobile ID, сертификат АЦСК сроком на один год и плата за пользование услугой в течение первого месяца, составляет 250 грн. Выпуск дополнительного или продление действующего сертификата на один год — 150 грн. Абонентская плата, начиная со второго месяца пользования услугой, составляет 20 грн в месяц. Более подробная информация о Mobile ID доступна на официальном сайте lifecell по следующей ссылке.

Источник: lifecell