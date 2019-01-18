lifecell запустил новый тариф-конструктор «ХендМейд», который позволяет создать более 3400 комбинаций пакетов услуг

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске нового тарифного плана в популярном среди абонентов формате конструктора ― «ХендМейд». С его помощью любой абонент может сконструировать собственный уникальный тариф на сайте оператора и оплачивать только те услуги, которые выберет сам.

Тариф «ХендМейд» позволяет создать более 3400 комбинаций пакетов услуг. Сначала абонент определяет приоритетное направление звонков: неограниченные звонки внутри сети «Безлимит на lifecell» или пакет минут «Другие сети и lifecell» для звонков на сети всех телеком-операторов, включая lifecell. Пакеты мобильного интернет-трафика в новом тарифном конструкторе стартуют от 4 ГБ. А в пакете на 20 ГБ абонент дополнительно получает объем трафика, использованного в предыдущем периоде по аналогии с тарифом «Лайфхак».

Новинка, которую предлагает «ХендМейд», ― это возможность подключить наиболее популярные современные сервисы и пользоваться мобильными приложениями на значительно более выгодных условиях, чем при использовании отдельной подписки на эти сервисы. При формировании собственного тарифа «ХендМейд» абонент может, например, выбрать услугу «Общение», согласно условиям которой можно без дополнительной платы за трафик пользоваться популярными мессенджерами и социальными сетями, либо услугу «Видео», предоставляющую 10 ГБ для просмотра видео на YouTube, Megogo, Divan.TV и OLL.TV.

Также в рамках тарифа «ХендМейд» можно использовать возможности популярных мобильных приложений, среди которых: Журналы, TV+ Cinema, облачное хранилище lifebox ― до 500 ГБ. Для этого нужно сначала загрузить на свое мобильное устройство соответствующие приложения. Трафик в этих приложениях в сети lifecell не тарифицируется.

Пользователи предыдущего тарифа по принципу конструктора «Сделай сам» при смене комбинации этого тарифа будут автоматически переведены на условия обслуживания тарифа «ХендМейд».

Подробная информация о тарифном плане доступна по следующей ссылке.

Источник: lifecell