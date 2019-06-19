lifecell запустил услугу «Комфортная замена SIM», которая позволяет заменить SIM без визита в магазин оператора
Оператор мобильной связи lifecell запустил услугу «Комфортная замена SIM», которая позволяет безопасно заменить SIM на USIM при помощи нового стартового пакета. При этом у абонента сохранятся текущий номер и тарифный план со сроками их действия, а также имеющиеся средства на основном и бонусном счетах, подключенные услуги и акции.
Для того, чтобы осуществить замену, следует:
- Приобрести новый стартовый пакет lifecell с отметкой 4.5G в любой точке продаж или заказать его доставку онлайн.
- На смартфоне с текущей активной SIM-картой набрать комбинацию
*393*ХХХХХХХХХХХХХ* ZZZZZZZZ*YYYYYYYY#, где:
• ХХХХХХХХХХХХХ — серийный номер стартового пакета;
• ZZZZZZZZ- PUK1 текущей SIM-карты;
• YYYYYYYY- PUK1 SIM-карты нового стартового пакета.
- Через 60 минут на смартфоне с текущей активной SIM-картой набрать комбинацию
* 393 # и подтвердить замену.
- Установить новую SIM-карту в смартфон после автоматического отключения текущей SIM- карты.
Абонент оплачивает только стоимость стартового пакета, при этом при покупке стартового пакета за 150 грн после замены SIM-карты на бонусный счет абонента начисляется 100 грн.
Подробнее об услуге «Комфортная замена SIM» можно почитать по следующей ссылке.
Напомним, что недавно lifecell обновил тарифы «Хайп», «Лайфхак» и Platinum, позволив выбирать количество минут, а также представил новый тариф «Интернет Жара».
Источник: lifecell