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lifecell запустил услугу «Комфортная замена SIM», которая позволяет заменить SIM без визита в магазин оператора

lifecell запустил услугу «Комфортная замена SIM», которая позволяет заменить SIM без визита в магазин оператора

lifecell запустил услугу «Комфортная замена SIM», которая позволяет заменить SIM без визита в магазин оператора


Оператор мобильной связи lifecell запустил услугу «Комфортная замена SIM», которая позволяет безопасно заменить SIM на USIM при помощи нового стартового пакета. При этом у абонента сохранятся текущий номер и тарифный план со сроками их действия, а также имеющиеся средства на основном и бонусном счетах, подключенные услуги и акции.

Для того, чтобы осуществить замену, следует:

  1. Приобрести новый стартовый пакет lifecell с отметкой 4.5G в любой точке продаж или заказать его доставку онлайн.
  2. На смартфоне с текущей активной SIM-картой набрать комбинацию
    *393*ХХХХХХХХХХХХХ* ZZZZZZZZ*YYYYYYYY#, где:
    • ХХХХХХХХХХХХХ — серийный номер стартового пакета;
    • ZZZZZZZZ- PUK1 текущей SIM-карты;
    • YYYYYYYY- PUK1 SIM-карты нового стартового пакета.
  3. Через 60 минут на смартфоне с текущей активной SIM-картой набрать комбинацию
    * 393 # и подтвердить замену.
  4. Установить новую SIM-карту в смартфон после автоматического отключения текущей SIM- карты.

Абонент оплачивает только стоимость стартового пакета, при этом при покупке стартового пакета за 150 грн после замены SIM-карты на бонусный счет абонента начисляется 100 грн.

Подробнее об услуге «Комфортная замена SIM» можно почитать по следующей ссылке.

Напомним, что недавно lifecell обновил тарифы «Хайп», «Лайфхак» и Platinum, позволив выбирать количество минут, а также представил новый тариф «Интернет Жара».

Источник: lifecell

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