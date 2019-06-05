lifecell обновил тарифы «Хайп», «Лайфхак» и Platinum, позволив выбирать количество минут, а также представил новый тариф «Интернет Жара» (20 ГБ и 100 мин за 60 грн)
Оператор мобильной связи lifecell обновил тарифные пакеты «Хайп», «Лайфхак» и Platinum, предоставив новую опцию выбора количества минут голосовых звонков, а также добавил в свою линейку новый тариф «Интернет Жара».
С 5 июня lifecell выпустил новые тарифные планы на базе популярных тарифов «Хайп», «Лайфхак» и Platinum. В новых тарифных планах абонент может самостоятельно выбирать количество голосовых звонков в соответствии со своими потребностями. Переключаясь между предложенными вариантами количества минут, срок действия пакета услуг будет сохраняться, и остаток минут будет пересчитываться.
Для разных тарифов услуг предлагается разное количество минут:
- «Хайп»: безлимит внутри сети lifecell + 100 минут на другие номера или 1000 минут на звонки на любые стационарные или мобильные номера в Украине. Стоимость пакета услуг на 4 недели составляет 100 грн.
- «Лайфхак»: безлимит внутри сети lifecell + 150 минут на другие номера или 1500 минут на любые звонки на стационарные или мобильные номера в Украине. К тому же, пакет услуг «Лайфхак» стал дешевле – теперь его стоимость за 4 недели составляет 150 грн вместо 175 грн ранее.
- Platinum: безлимит внутри сети lifecell + 250 минут на другие номера или 2500 минут на любые звонки на стационарные или мобильные номера в Украине. Стоимость пакета на 4 недели составляет 250 грн.
Чтобы сменить вариант выбранных минут в рамках услуги «Послушные минуты», абоненту необходимо набрать комбинацию цифр * 850 # и нажать «вызов». Первые два переключения производятся бесплатно, потом переключение будет стоить 10 грн.
«Предложенные варианты для выбора минут – это дополнительное преимущество, которое диджитал-оператор lifecell предоставил своим абонентам для свободы общения внутри сети и голосовых звонков на любые украинские номера. Ведь 1000, 1500 и 2500 минут — это в два-три раза больше, чем в среднем выговаривает украинец за 4 недели», — отметил Евгений Калинин, руководитель программ и проектов lifecell.
lifecell также запустил новый тарифный план «Интернет Жара», стоимость которого составляет 60 грн на 4 недели. Он включает в себя 20 ГБ мобильного интернета и 100 минут для голосовых звонков на любые номера мобильной и фиксированной связи в Украине.
Особенность нового тарифа заключатеся в автоматическом начислении полного пакета услуг после использования всего мобильного трафика (предусмотренного тарифом или подключенного дополнительно). Если абонент использовал все гигабайты раньше, чем истекли 4 оплаченные недели, ему автоматически начисляется новый полный пакет услуг. Для этого на счету должно быть не меньше 60 гривен. Все неиспользованные минуты для разговоров будут сохраняться до конца оплаченных 4 недель.
|Тариф
|Интернет Жара
|Хайп
|Лайфхак
|Platinum
|Цена, грн
|60
|100
|150
|250
|Количество минут внутри сети
|100
|Безлимит
|1000
|Безлимит
|1500
|Безлимит
|2500
|Количество минут на другие номера
|100
|150
|250
|Интернет, ГБ
|20
|7
|20*
|30*
|Облачное хранилище lifebox, ГБ
|50
|50
|50
|500
|BiP в Украине
|Не тарифицируется
|Не тарифицируется
|Не тарифицируется
|Не тарифицируется
Также за каждые 30 минут исходящих звонков в мессенджере BiP, абонентам lifecell дополнительно начисляется 1 ГБ интернет-трафика.
Напомним, что в конце марта lifecell представил новый тариф «4 Безлимита» с абонплатой всего 40 грн.
Источник: lifecell