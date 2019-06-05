lifecell обновил тарифы «Хайп», «Лайфхак» и Platinum, позволив выбирать количество минут, а также представил новый тариф «Интернет Жара» (20 ГБ и 100 мин за 60 грн)

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Оператор мобильной связи lifecell обновил тарифные пакеты «Хайп», «Лайфхак» и Platinum, предоставив новую опцию выбора количества минут голосовых звонков, а также добавил в свою линейку новый тариф «Интернет Жара».

С 5 июня lifecell выпустил новые тарифные планы на базе популярных тарифов «Хайп», «Лайфхак» и Platinum. В новых тарифных планах абонент может самостоятельно выбирать количество голосовых звонков в соответствии со своими потребностями. Переключаясь между предложенными вариантами количества минут, срок действия пакета услуг будет сохраняться, и остаток минут будет пересчитываться.

Для разных тарифов услуг предлагается разное количество минут:

«Хайп» : безлимит внутри сети lifecell + 100 минут на другие номера или 1000 минут на звонки на любые стационарные или мобильные номера в Украине. Стоимость пакета услуг на 4 недели составляет 100 грн.

: безлимит внутри сети lifecell + 100 минут на другие номера или 1000 минут на звонки на любые стационарные или мобильные номера в Украине. Стоимость пакета услуг на 4 недели составляет 100 грн. «Лайфхак» : безлимит внутри сети lifecell + 150 минут на другие номера или 1500 минут на любые звонки на стационарные или мобильные номера в Украине. К тому же, пакет услуг «Лайфхак» стал дешевле – теперь его стоимость за 4 недели составляет 150 грн вместо 175 грн ранее.

: безлимит внутри сети lifecell + 150 минут на другие номера или 1500 минут на любые звонки на стационарные или мобильные номера в Украине. К тому же, пакет услуг «Лайфхак» стал дешевле – теперь его стоимость за 4 недели составляет 150 грн вместо 175 грн ранее. Platinum: безлимит внутри сети lifecell + 250 минут на другие номера или 2500 минут на любые звонки на стационарные или мобильные номера в Украине. Стоимость пакета на 4 недели составляет 250 грн.

Чтобы сменить вариант выбранных минут в рамках услуги «Послушные минуты», абоненту необходимо набрать комбинацию цифр * 850 # и нажать «вызов». Первые два переключения производятся бесплатно, потом переключение будет стоить 10 грн.

«Предложенные варианты для выбора минут – это дополнительное преимущество, которое диджитал-оператор lifecell предоставил своим абонентам для свободы общения внутри сети и голосовых звонков на любые украинские номера. Ведь 1000, 1500 и 2500 минут — это в два-три раза больше, чем в среднем выговаривает украинец за 4 недели», — отметил Евгений Калинин, руководитель программ и проектов lifecell.

lifecell также запустил новый тарифный план «Интернет Жара», стоимость которого составляет 60 грн на 4 недели. Он включает в себя 20 ГБ мобильного интернета и 100 минут для голосовых звонков на любые номера мобильной и фиксированной связи в Украине.

Особенность нового тарифа заключатеся в автоматическом начислении полного пакета услуг после использования всего мобильного трафика (предусмотренного тарифом или подключенного дополнительно). Если абонент использовал все гигабайты раньше, чем истекли 4 оплаченные недели, ему автоматически начисляется новый полный пакет услуг. Для этого на счету должно быть не меньше 60 гривен. Все неиспользованные минуты для разговоров будут сохраняться до конца оплаченных 4 недель.

Тариф Интернет Жара Хайп Лайфхак Platinum Цена, грн 60 100 150 250 Количество минут внутри сети 100 Безлимит 1000 Безлимит 1500 Безлимит 2500 Количество минут на другие номера 100 150 250 Интернет, ГБ 20 7 20* 30* Облачное хранилище lifebox, ГБ 50 50 50 500 BiP в Украине Не тарифицируется Не тарифицируется Не тарифицируется Не тарифицируется

Также за каждые 30 минут исходящих звонков в мессенджере BiP, абонентам lifecell дополнительно начисляется 1 ГБ интернет-трафика.

Напомним, что в конце марта lifecell представил новый тариф «4 Безлимита» с абонплатой всего 40 грн.

Источник: lifecell