Лимитированные издания Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition — для тех, кто хочет выделиться

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Кроме «обычных» флагманских смартфонов серии Galaxy S20 и «раскладушки» с гибким экраном, Samsung Galaxy Z Flip, компания Samsung также представила лимитированные издания Galaxy Z Flip Thom Browne Edition и Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition для тех, кто хочет выделяться на фоне остальных.

О Galaxy Z Flip Thom Browne Edition мы все узнали еще до официальной презентации. Она была создана в сотрудничестве с известным нью-йоркским модным брендом Thom Browne и выделяется внешним оформлением. Основной цвет корпуса у Galaxy Z Flip Thom Browne Edition — темно-серый металлик. Также задняя панель украшена фирменной трехцветной полоской бренда, которая служит ярким цветовым акцентом, и логотипом Thom Browne.

Кроме того, Galaxy Z Flip Thom Browne Edition поставляется в комплекте со специальными версиями беспроводных наушников Galaxy Buds + и умных часов Galaxy Watch Active2, дизайн которых выдержан в том же стиле. Стоимость комплекта оказалась ниже ожидаемой — $2040 вместо $2500.

С технической стороны «модная» версия Galaxy Z Flip ничем не отличается от обычной, но есть отличия по части оформления интерфейса — специальные тематические темы оформления, а также звуки и мелодии для персонализации оповещений и звонков.

Предзаказы на Galaxy Z Flip Thom Browne Edition откроются 14 февраля, а фактические продажи — в марте. Устройство поступит в продажу в ограниченном количестве и будет продаваться только на некоторых рынках.

Что касается Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition, это традиционное лимитированное издание флагмана корейской компании к Летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020. Как известно, Samsung очень часто делает такие «олимпийские» Galaxy. Как и в случае с другими лимитированными изданиями, отличие заключается сугубо во внешнем оформлении. В случае Samsung Galaxy S20 + 5G Olympic Games Athlete Edition — эксклюзивный цвет Mirror Gold, логотип Олимпийских игр на задней панели, а также специальные обои, иконки и звуки.

Важно отметить, что в свободной продаже Galaxy S20+ Olympic Games Athlete Edition не появится, ограниченная партия будет распределена между участниками Олимпиады.