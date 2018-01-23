Intel выяснила причину более частых перезагрузок ПК и теперь рекомендует повременить с установкой заплаток против Spectre и Meltdown

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Компания Intel наконец готова пролить свет на неприятную ситуацию с частыми перезагрузками ПК на процессорах компании после установки заплаток от уязвимостей Spectre и Meltdown. Процессорный гигант сообщил, что в результате собственного расследования ему удалось установить первопричину нестабильного поведения заплаток – это проблемы, связанные с внедрением механизмов защиты от атак с использованием упомянутых уязвимостей. В связи с этим компания изменила свою первоначальную позицию и больше не рекомендует устанавливать обновления как можно скорее.

В частности, вот что теперь говорит компания:

«Мы рекомендуем OEM-производителям, провайдерам облачных сервисов, разработчикам операционных систем и ПО, а также конечным пользователям прекратить установку текущих версий [обновлений – прим. ред.], поскольку они могут приводить к более частой, чем обычно перезагрузке, а также вызывать прочие проблемы в работе системы», – говорится в заявлении производителя.

Intel также приложила к заявлению список чипов, которые не рекомендует обновлять. В него вошли многие процессоры всех основных линеек последнего десятилетия: Broadwell, Haswell, Coffee Lake, Kaby Lake, Skylake и Ivy Bridge. Серверы на многих моделях Xeon и Ivy Bridge тоже подвержены этой проблеме.

Intel еще раз извинилась перед пользователями, которых затронула проблема с частыми перезагрузками, и пообещала разослать аппаратным партнерам раннюю версию обновления с исправлениями уже на этой неделе. Финальную версию заплатки обещают выпустить по завершении тестирования.

Источник: Intel