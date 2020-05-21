LTE, LTE+, 5Ge, 5G и 5G+. Google утвердила «понятную» систему маркировки стандартов связи для Android 11





Компания Google обновила страничку с описанием новшеств и возможностей Android 11 на официальном сайте для разработчиков, после чего там появились визуальные индикаторы актуальных стандартов мобильной связи, чтобы было просто различать технологии. Но, как это нередко случается, реализация, мягко говоря, «хромает» и, вероятно, с этими новыми значками компания только вызовет путаницу, а не прояснит ситуацию.

Всего Google ввела в Android 11 пять индикаторов:

LTE — обычный 4G

— обычный 4G LTE+ — 4G с агрегацией несущих частот

— 4G с агрегацией несущих частот 5Ge — LTE Advanced Pro

— LTE Advanced Pro 5G — 5G NR, использующий диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz)

— 5G NR, использующий диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) 5G+ — 5G NR на миллиметровых волнах (mmWave)

Понятной для обычных пользователей, не следящих за новостями из мира современных технологий, эту систему маркировки не назовешь даже с большой натяжкой. Но самые большие вопросы к маркировке 5Ge. На самом деле за ней скрывается технология LTE Advanced Pro (да, привет lifecell c ее 4.5G). И хотя стандартом LTE Advanced Pro закреплены впечатляющие теоретические скорости до 3 Гбит с (с агрегацией несущих), он является преемником LTE Advanced, а не 5G. Еще в 2018 году компания AT&T, являющаяся одним из крупнейших сотовых операторов США пыталась переименовать свою сеть LTE Advanced на «5G E», и значок даже появился на iPhone. Но в итоге эта затея обернулась провалом, против оператора был даже подан иск. И опять-таки невольно вспоминается спор АМКУ и lifecell по поводу 4.5G.

В итоге выходит, что настоящая связь следующего поколения — та, что соответствует спецификации 5G NR, утвержденной 3GPP в 2017 году — это 5G и 5G+. Но и в этом случае все достаточно запутанно, поскольку эти две технологии довольно-таки разные с точки зрения возможностей и ограничений.

«5G» подразумевает использование диапазона ниже 6 ГГц — большой (радиус действия) охват, но прирост скорости по сравнению с 4G с агрегацией несущих минимальный, тогда как «5G+» использует волны миллиметрового диапазона mmWave (диапазон частот от 24 ГГц до 90 ГГц) — скорости в несколько гигабит, но сигнал легко блокируется деревьями, дождем и даже рукой.

Остается вспомнить, что в Украине запуск связи следующего поколения 5G планируется в 2022 году, а точнее будет сказать планировался, так как сроки назывались до того, как случился коронавирус. Положительной новостью является то, что расширению покрытия 4G LTE пока ничего не угрожает. Буквально на днях в конфликте между НКРСИ и «Интертелекомом» произошел позитивный сдвиг — оператор внял рекомендациям регулятора и согласился освободить спектр.

Источник: Android