НКРСИ требует от «Интертелекома» до 8 мая освободить частоты в диапазоне 800-900 МГц, чтобы «Киевстар» и остальные операторы могли воспользоваться новыми 4G-лицензиями





Расширения покрытия сетей 4G LTE за счет развертывания технологии связи четвертого поколения в диапазонах 800-900 МГц, как известно, оказалось под угрозой срыва в связи с конфликтом между «Интертелекомом» и НКРСИ из-за просроченного платежа за лицензию. И свежее заявление регулятора явно указывает, что вероятность этого нежелательного события крайне высока.

В НКРСИ особо подчеркивают, что «Интертелеком», нарушив все сроки и договоренности, проигнорировал предложение о выделении меньшего, но достаточного для комфортного предоставления телеком-услуг, объема радиочастотного ресурса с одновременным уменьшением лицензионной платы с 194,6 млн грн до 19-15 млн грн, и вместо того, чтобы предложить свой вариант, подал судебный иск. Как мы писали в предыдущем материале, 6 апреля «Интертелеком» добился в суде (со второй попытки) остановки решения НКРСИ об аннулировании СDMA-лицензий и отказе в выдаче лицензии на 4G. Более того, суд не только остановил действие принятого 17 марта решения НКРСИ (им Интертелеком лишался права получить 4G-лицензию), но и действие пункта 3 решения регулятора от 7 февраля, которым НКРСИ аннулировала оператору целый ряд СDMA-лицензий. Все боялись, что «Интертелеком» может заблокировать процесс перераспределения частот. И, похоже, не зря.

НКРСИ прямо заявляет, что пока «Интертелеком» держит частоты, «Киевстар» не может использовать свою лицензию, за которую, к слову, он, как и другие операторы, заплатил. Пока «Интертелеком» не освободит оговоренные в рамках подписанного с другими операторами соглашения о рефарминге частоты в диапазоне 800-900 МГц, «Киевстар» не сможет провести конверсию и отдать часть ресурса Vodafone Ukraine и lifecell, чтобы те могли использовать свои лицензии. Это полностью блокирует дальнейшее выполнение плана рефарминга и расширение покрытия 4G LTE, ставя тем самым под угрозу выполнение соответствующего распоряжение президента.

НКРСИ настоятельно рекомендует обратиться в Комиссию с заявлениями о переоформлении лицензий, отказавшись от использования полосы радиочастот каналов 9-11, 14-15. Крайним сроком в постановлении НКРСИ указано 8 мая 2020 года. Какие дальнейшие шаги ведомство планирует предпринять, если оператор не прислушается к рекомендации, не уточняется.

Источник: НКРСИ