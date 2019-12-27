lifecell «категорически несогласен» с решением АМКУ по поводу использования термина 4.5G и считает, что оно наносит вред репутации бренда

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Вчера Антимонопольный комитет Украины порекомендовал lifecell перестать рекламировать свою сеть четвертого поколения под видом «4.5G», так как это вводит в заблуждение потребителей. Сегодня мобильный оператор опубликовал официальный ответ, в котором «категорически не согласен» с решением АМКУ.

В частности, пресс-служба компании lifecell опубликовала следующее заявление:

«Базируясь на информации, опубликованной на сайте АМКУ 24 декабря 2019 года, оператор lifecell выражает категорическое несогласие с указанными выводами насчет использования формулировки «4.5G» в коммуникациях. Более того, публично озвученная позиция АМКУ наносит прямой вред репутации бренда и негативно влияет на формирования восприятия качества услуг компании».

Представители компании lifecell аргументируют использование термина 4.5G в рекламных коммуникациях тем, что развернутая оператором сеть полностью соответствует характеристикам технологии LTE-Advanced Pro (LTE-A Pro), которую также маркируют как 4.5G (также встречаются обозначения 4.5G Pro, 4.9G, Pre-5G, 5G Project).

Также в компании lifecell отметили, что пока не получали официальных рекомендаций в письменном виде от АМКУ по поводу «использования формулировки 4.5G в своих коммуникациях».

Напомним, что АМКУ начал разбирательство по поводу использования оператором lifecell термина «4.5G» еще в середине прошлого года. По результатам рассмотрения дела, Антимонопольный комитет Украины рекомендовал оператору прекратить распространение в рекламе сведений о предоставлении услуг мобильного интернета четвертого поколения в стандарте «4.5G», как вводящих в заблуждение потребителей.

О результатах рассмотрения рекомендаций АМКУ представителям lifecell следует дать ответ в тридцатидневный срок. Также в комитете напомнили, что их рекомендации являются обязательными для субъектов хозяйствования. В случае их невыполнения АМКУ может применить более строгие меры.

Источник: lifecell