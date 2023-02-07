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Лучше пока не гуглить популярные программы — хакеры через Google Ads подсовывают вредоносные копии ПО

Лучше пока не гуглить популярные программы — хакеры через Google Ads подсовывают вредоносные копии ПО

Для многих Google является самым простым способом найти программное обеспечение, но в последние несколько месяцев злоумышленники сделали этот метод опасным. Рекламные позиции в списке результатов поиска (те, что на самом верху) зачастую ведут не к производителю или в магазин приложений, а на страницу загрузки имитатора, устанавливающего вместо нужной программы вредоносное ПО.

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Среди подделок замечены копии страниц загрузки таких программ, как MSI Afterburner, Bitwarden, Grammarly, Blender, Gimp, Adobe Reader, Microsoft Teams, OBS, Slack, Thunderbird и многие другие. Кампании вредоносной рекламы, выдающие себя за эти бренды, «оккупировали» Google Ads как минимум с декабря. Злоумышленники нашли способ добавлять в результаты поиска свои страницы, избегая при этом обнаружения Google.

Malware Google Ads

Технология состоит в создании на первый взгляд безобидных сайтов для размещения в Google Ads, которые, в свою очередь, перенаправляют пользователей на вредоносные страницы. Мошеннический сайт выглядит идентично официальной странице загрузки искомого ПО. Хитрость в том, что перенаправление происходит только при клике пользователя на рекламу. Сканеры, боты, специалисты по обеспечению соблюдения правил Google или кто-либо еще, кто напрямую вводит URL-адрес, отображаемый в объявлении, увидят формально безопасный рекламный сайт.

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Malware Google Ads

Кроме того, вредоносные программы часто не загружаются напрямую через браузер. Зловред может быть спрятан в GitHub, Dropbox или Discord для снижения вероятности обнаружения антивирусами. Некоторые вредоносные программы снабжены цифровой подписью Microsoft, Acer, DigiCert, Sectigo или AVG Technologies USA. Перечисленные методы маскировки используются в различных комбинациях. В число вредоносных программ, распространяемых подобным образом, входят Formbook, IcedID, MetaStealer и другие.

В декабре ФБР предупреждало пользователей о вредоносной рекламе Google, рекомендуя блокировщики рекламы – эффективное, хотя и неоднозначное решение. В данном случае, чтобы избежать заражения, достаточно просто не нажимать на рекламируемые результаты поиска. Пока Google Ads не отреагирует на кампании вредоносной рекламы, пользователям следует тщательно выбирать источники установочных файлов программ.

В 2022 году число случаев взлома и похищения данных оставалось на прошлогоднем уровне, но количество жертв возросло на 41% – ежегодный отчет ITRC

Источник: TechSpot


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