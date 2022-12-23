ФБР рекомендует использовать блокировщики рекламы в браузерах для защиты от мошенников

Блокировка рекламы – один из самых противоречивых аспектов использования веб-страниц. Пользователи рады видеть страницы без «лишних» элементов, но используя программы для блокировки отказывают сайтам в доходах от рекламы. Однако правоохранительные органы признают, что блокировка рекламы снижает некоторые риски безопасности, связанные с рекламными вставками.

На этой неделе ФБР выпустило публичное уведомление, в котором потребителям рекомендовалось остерегаться мошеннической рекламы. Бюро рекомендует использование блокировщиков рекламы для снижения количества мошеннических объявления. ФБР предупреждает, что некоторые злоумышленники покупают рекламу в Google, выдавая себя за реальные компании для реализации сложных схем обмана клиентов и внедрения вредоносного ПО.

Злоумышленники могут покупать рекламу, ведущую на сайты, маскирующиеся под реальные компании и бренды, или используют хорошую поисковую оптимизацию, чтобы их страницы появлялись на первых местах в результатах поиска. Далее мошенники используют обычные приемы, такие как выдача себя за финансовые службы для кражи информации пользователей или или имитация популярных программ, чтобы заставить пользователей загружать вредоносное ПО.

Несмотря на споры вокруг блокировщиков рекламы, ФБР признает, что они являются эффективным решением для противодействия вредоносной рекламе. Бюро также перечисляет другие действенные меры предосторожности, такие как проверка URL-адреса рекламы, чтобы убедиться, что он ведет на реальный веб-сайт бренда, или прямой ввод URL-адреса компании, если вы его знаете. Также Википедия имеет тенденцию указывать URL-адреса веб-сайтов компаний в соответствующих статьях.

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ФБР также считает, что предприятия могут помочь защитить клиентов от онлайн-мошенничества. Службы защиты доменных имен могут оповещать компании о появлении похожих доменов.

В следующем месяце Google планировал перевести браузер Chrome на версию расширений Manifest V3, которая ограничивает возможности блокировщиков рекламы. Например, популярное расширение uBlock Origin не «переживет» переход без серьезных изменений. Недавно Google отложил запрет использования МV2 и не будет пытаться урезать возможности блокировщиков рекламы по крайней мере до марта.

Источник: TechSpot