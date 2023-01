В 2022 году число случаев взлома и похищения данных оставалось на прошлогоднем уровне, но количество жертв возросло на 41% – ежегодный отчет ITRC

В 2022 году, кажется, не было и недели без новостей об утечках данных. Произошло множество громких инцидентов (как и в позапрошлом году), а количество пострадавших пользователей увеличилось на 128 млн.

17-й ежегодный отчет о потерях данных ITRC, некоммерческой организации, созданной для поддержки жертв преступлений, связанных с использованием личных данных, показывает, что в прошлом году в США было зафиксировано 1802 случая взлома и кражи данных, что всего на 60 меньше, чем рекордные 1862 в 2021 году.

Похоже, что в 2022 году могло бы быть еще больше инцидентов с утечкой данных, если бы не вторжение России в Украину, которое отвлекло российских хакеров, и не волатильность на рынке криптовалют. ITRC отмечает, что количество нарушений неуклонно росло во второй половине года.

Хотя инцидентов стало меньше, количество жертв взломов увеличилось на 41,5% в годовом исчислении – с 294 млн до 422 млн человек. Большая часть из них произошла в Twitter. Компания, ныне принадлежащая Илону Маску, столкнулась с самой крупной утечкой (пострадали 221,5 млн), а также с шестой по величине (5,48 млн). Впрочем, Twitter настаивает на том, что самый крупный из инцидентов не имеет отношения к его взлому.

We were recently made aware of reports that Twitter user data was being sold online. After a comprehensive investigation, we found no evidence that this data originated from the exploitation of our systems. Read more here: https://t.co/4LnVG6gzae

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023